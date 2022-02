Uzziņa: Ārvalstu mediji, iestādes un tvitera konti, kas palīdz orientēties Ukrainas karā

Milzu informācijas apjomā, kas veļas pāri notikumiem Ukrainā, apjukt ir pavisam viegli. Uzticami un pārbaudāmi avoti tiek sajaukti ar propagandu, dezinformāciju un vienkārši nepārbaudītiem pieņēmumiem. Piedāvājam aplūkot sarakstu, kur atrodamais saturs palīdzēs noorientēties šajā informācijas plūsmā. Protams, jāatceras, ka kara laikā no Ukrainas nākošā informācija bieži ir grūti pārbaudāma vai ir neoficiāla, tāpēc rūpīgi jāvērtē, kas konkrētās liecības sniedzis un kas pierāda minēto apgalvojumu patiesumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Delfi", veidojot ziņu reportāžas, aprakstus un intervijas, izmanto plašu avotu klāstu, tostarp pēdējo nedēļu laikā arī portāla "Delfi" žurnālisti ziņojuši no Donbasa, intervējuši ukraiņu iedzīvotājus un amatpersonas, vietējos un ārzemju ekspertus, bet visbiežāk avoti ir Ukrainas valsts iestādes, Ukrainas un ārvalstu starptautiskie mediji, kā arī pieredzējuši militārās jomas eksperti, kas palīdz neapjukt brīžiem sarežģītajā kara terminoloģijā un notikumos.

Lai gan kopējais "Delfi" izmantoto publisko avotu klāsts ir ievērojami lielāks, tālāk uzskaitīta daļa ārvalstu informācijas resursu, ko portāls pārskata un pēta ikdienu. Cerams, ka šī uzziņa noderēs arī jums. Atgādinām, ka jau trešo diennakti notikumiem Ukrainā 24h režīmā iespējams sekot līdzi "Delfi" teksta tiešraidē.

Daži angļu valodā vēstoši starptautiskie ziņu mediji, uz kuriem bieži atrodamas atsauces Latvijas un visas pasaules medijos:

Ziņu aģentūra "Reuters".

Ziņu aģentūra "Associated Press".

Vācijas sabiedriskā raidorganizācija "Deutsche Welle".

Britu sabiedriskā raidsabiedrība BBC.

Britu raidorganizācija "Sky News".

ASV telekanāls "NBC News" – regulāras tiešraides un ziņu sižeti arī "Youtube" kanālā, kur ziņu saturs pieejams bez abonentmaksas. Viens no ASV ziņu medijiem, kas vērīgi, tostarp vēstot no notikumu vietas, pievērš pastiprinātu uzmanību notikumiem Ukrainā.

Somijas sabiedriskā medija (YLE) angļu un somu valodas versijas. Garā robeža ar Krieviju, biznesa attiecības un nebūšana NATO liek pievērst uzmanību Somijā notiekošajam īpaši rūpīgi.

Ukrainas ziņu mediji, kuri sniedz operatīvu informāciju par notiekošo karadarbību:

Tīmekļa medijs "Liga.net" ukraiņu valodā.

Laikraksta "Kyiv Post" portāls – vadošais ukraiņu medijs, kas lasāms angļu valodā.

Ukrainas komerctelevīzija "Hromadske", kuras portāls pieejams ukraiņu, krievu un angļu valodās.

Ukrainas sabiedriskais medijs "Suspilne", gan nacionālās, gan reģionālās ziņas ukraiņu valodā.

Viena no zināmākajām faktu pārbaudes redakcijām Eiropā "Stopfake" ir bāzēta Ukrainā, žurnālistu veikums redzams ukraiņu, angļu, krievu un vēl vairākās valodās.

Ziņu aģentūra UNIAN – lasāms ukraiņu valodā.

Ziņu aģentūra "Ukrinform", ziņas pieejamas angļu, krievu, ukraiņu un citās valodās.

Ukraiņu NVO, kas par Ukrainu ziņo pasaulei

Lasītāji, kas sociālajos medijos interesējas par notikumiem Ukrainā jau kopš 2014. gada, noteikti būs pamanījuši nosaukumu "Euromaidan Press". Tā ir aktīvistu un Ukrainas patriotu grupa, kas pēc Krimas okupācijas izveidoja portālu angļu valodā, lai ārpasaulei pavēstītu par notiekošo Ukrainā. Oficiāli tā ir nevalstiskā organizācija, kas sniedz aktuālu ziņu un analīzes informāciju.

Nine European nations have closed their airspace to Russian flights.—BBC https://t.co/e4wiqBWPww pic.twitter.com/b1i6ryHFu5 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 26, 2022

'Nexta' palīdz arī Ukrainā

"Nexta" ir viens no populārākajiem kanāliem, kur cilvēki Baltkrievijas protestu laikā valsts īstenotās mediju cenzūras apstākļos ieguva informāciju par notiekošajām demonstrācijām un varasiestāžu vardarbību. Platforma sevi lieliski pierāda kā lietderīgu arī Ukrainas karā ukraiņiem, taču jāņem vērā, ka tur publicētā informācija, lai gan bieži ir operatīva un vizuāli šķiet ekskluzīva, tā vienlaikus nav pārbaudīta un ir jāvērtē īpaši uzmanīgi. "Nexta" nav medijs, tā drīzāk ir pilsoniskās žurnālistikas platforma.

Būtiskas oficiālās iestādes un amatpersonas Ukrainā, kas regulāri ziņo par notikušo:

Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs – mājaslapa šeit, bet "Facebook" konts šeit. Kontā regulāri publicē ne tikai aktuālos pavērsienus karā, bet arī vizuālās liecības par sagūstītiem pretiniekiem un iznīcinātu okupantu tehniku. Štābs ārkārtīgi skopi dalās ar informāciju par pašu ukraiņu zaudējumiem.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis – oficiālā mājas lapa, tvitera konts šeit, bet "Facebook" konts šeit. Zelenskis īpaši aktīvs ir sociālajos tīklos, kur regulāri parāda, ka gatavs aizstāvēt Ukrainu un aizvien atrodas dzimtenē.

Ukrainas bruņoto spēku komandiera "Facebook" profils, kurā tiek sniegta gan jaunākā informācija, gan vizuālas liecības par notikumiem, aizstāvot Ukrainu.

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs savā tvitera kontā laiku pa laikam publicē video uzrunas, kā arī dalās ar citu Ukrainai nozīmīgu informāciju.

The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things ✅. And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!

The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening 🇺🇦 defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022

Kvalitatīvi mediji Krievijā (un Krievijas mediji trimdā), kas kā pēdējais bastions vēl nodrošina uzticamu žurnālistikas darbu:

"Meduza" ir ziņu portāls krievu valodā, kas bāzēts Rīgā. Lielākā daļa darbinieku ir bijušie "Lenta.ru" darbinieki Gaļinas Timčenko vadībā.

Televīzija "Doždj", kas pieejama lielākajā daļā Latvijas televīzijas pakalpojumu sniedzēju piedāvājumā. Ja pameklēsi savā kanālu sarakstā, visticamāk, atradīsi!

Digitālais laikraksts angļu valodā: "The Moscow Times".

Neatkarīgais Krievijas medijs "Republic.ru" (bijušais "Slon.ru"), kurā pieejama gan plašāka žurnālistikas analīze, gan viedokļu slejas un esejas. Šis medijs pieejams pilnā apjomā par abonentmaksu.

"Proekt" ir neatkarīgs Krievijas medijs, kas specializējas pētnieciskajā žurnālistikā un analītikā.

Ar "Current Time" pret Krievijas propagandu

Kvalitatīvi televīzijas pakalpojumu sniedzēji kanālu sarakstā Latvijā noteikti iekļaus arī "Current Time", daļa šī medija žurnālistu strādā raid­sabiedrības "Radio Free Europe/Radio Liberty" mītnē Prāgā, kā arī raidsabiedrības "Voice of America" mītnē Vašingtonā. Televīzijas pārraide pieejama arī kanāla interneta vietnē. Medija vadība nav slēpusi, ka ar savām reportāžām tā vēlas līdzsvarot kvalitatīvāku informācijas telpu Ukrainā, Baltijas valstīs un citās bijušās Padomju Savienības valstīs. Medijs savai darbībai saņem finansējumu no ASV valdības.

Ko cilvēki domā un kā rīkojas Kazahstānā, Uzbekistānā un citviet Centrālāzijā?

Viens no labākajiem avotiem, visticamāk, ka labākais mediju vidē, kas par šo reģionu vēsta gan angļu, gan krievu valodās, ir "eurasianet.org".

Vērtīgs avots, bet ne gluži medijs:

Ķīnas valsts pozīcija ātri atspoguļojas tajā, kādus vēstījumus sniedz Ķīnas ziņu aģentūrai "Xinhua News Agency", kas veido vēstījumus atbilstoši valsts interesēm, nevis žurnālistikas kritērijiem. Tomēr, ja gribas zināt, kādā virzienā domā ķīnieši, šis avots var noderēt, aģentūra publicē rakstus angļu valodā.

Žurnālisti, politiķi un eksperti tviterī, kuru teikto vērts apskatīt un pārbaudīt:

Bijušais Ukrainas vēstnieks Austrijā Aleksandrs Ščerba. Šobrīd strādā Ukrainas naftas un gāzes kompānijā, aktīvi publicē informāciju par notikumiem Ukrainā – gan postījumiem, gan saviem vērtējumiem par kara gaitu:

To those who want to support the suffering civilians and veterans. Here is the donations account of the charitable foundation "Povernys Zhyvym" ("Return Home Alive"). https://t.co/QAQbpuIrvu — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 26, 2022



Baltkrievijas opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas padomnieks, kādreizējais politiskais aktīvists un žurnālists Franaks Viačorka. Franeks ziņo savā kontā par Baltkrievijas kustībām saistībā ar uzbrukumu Ukrainai:

Belarusians are joining the defense of Ukraine. They stand in solidarity with our neighbors. pic.twitter.com/ynea03PYOg — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 26, 2022

Bijušais naftas kompānijas JUKOS vadītājs, Putina politieslodzītais un vēlāk opozicionārs Mihails Hodorkovskis. Viņam ir divi tvitera profili – gan angļu, gan krievu valodās. Aktīvi publicē ne tikai savas pārdomas par notiekošo karu, bet arī pamana svārstības, notikumus un noskaņojumos Krievijas iekšpolitikā:

Депутат Госдумы Михаил Матвеев:

"Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев".

Начали понимать, соучастниками чего стали из-за своей трусости. — Ходорковский Михаил (@mich261213) February 26, 2022

Ilija Ponomarenko. Ukrainas medija "Kyiv Independent" aizsardzības un drošības žurnālists, kurš šobrīd ziņo no Ukrainas – dalās ar foto, video liecībām, kā arī jaunāko informāciju no karadarbības zonām:

🇺🇦Ukrainian Special Operations Force pic.twitter.com/or19n1Qcx3 — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 26, 2022



Izmeklējošās un datu žurnālistikas meistars Kristo Grozevs, kura vadībā "Bellingcat" pasaulei atklāja Krievijas Federālā Drošības Dienesta virsnieku lomas Alekseja Navaļnija saindēšanā un desmitiem citu operāciju. Grozevs pēta arī notiekošo Ukrainā.

This war has also exposed loads of RU tactical secrets, such as the type & technology of target tagging by advanced SSG teams or local assets . pic.twitter.com/XfJ0ztCdUX — Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022



Alekseja Navaļnija līdzgaitnieks un viens no fonda līderiem Georgijs Alburovs. Dalās gan ar pētnieciskiem atklājumiem par karu Ukrainā, gan noskaņojumu Krievijā. Dalās ar tvītiem krievu valodā, kas lielākoties angliski lasošiem cilvēkiem var paslīdēt garām.

Весь интернет заполнен видео со сгоревшими, растерзанными и взятыми в плен российскими солдатами, а министерство обороны делает вид, как будто ничего этого не происходит. Путин и Шойгу — настоящие враги России — Георгий Албуров (@alburov) February 26, 2022

Britu raidsabiedrības BBC krievu redakcijas žurnālists Andrejs Zaharovs Krievijā nokļuvis ārvalstu aģenta statusā, kas savā ziņā Latvijā kalpo kā liecība, ka žurnālistika viņam nav tikai aroda nosaukums vien.

У нас тут появились "голосовухи", скорее всего, - Кадырова и замглавы Чеченской Росгвардии.

Вот:

"В районе Майдана или Крещатика танцы подготовим".

"Мы сами расставили, в какие здания заходить".

"Многие командиры переживают, что у них будут отказники".https://t.co/U4vbUnIDyD

— Andrey Zakharov (@skazal_on) February 26, 2022





Aleks Vards ir ASV medija “Politico” nacionālās drošības jautājumu reportieris, pirms tam šo pašu tēma pētīja kā žurnālists “Vox” mediju grupā. Viņš seko līdzi notikumiem ne tikai Baltajā namā, bet izmanto avotu sniegto informāciju arī Eiropas Savienībā un Ukrainā.