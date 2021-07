Uzziņa: Novadu pašvaldību domēs ievēlētie mēri

1. jūlijā Latvijā spēkā stājas jaunā Administratīvi teritoriālā reforma, kas Latviju līdzšinējo 119 novadu vietā sadala 43 teritoriālajās vienībās. Ceturtdien jaunajās vietvarās sanāca jaunievēlētie deputāti. Kuri kandidāti tika ievēlēti novadu domju mēru krēslos, apkopoja portāls "Delfi".

Jau ziņots, ka šogad pašvaldību vēlēšanas apmeklēja 34% vēlētāju, kas ir visu laiku zemākā aktivitāte līdz šim. Vidzemē no 395 123 balsstiesīgajiem pie vēlēšanu urnām devās 144 656 cilvēki, Latgalē no 175 878 balsstiesīgajiem savu izvēli izdarīja 59 892 cilvēki, Kurzemē no 183 830 cilvēkiem nobalsoja 87 984, savukārt Zemgalē no 209 508 cilvēkiem deputātus vēlēja 65 418 cilvēki.

Jaunievēlētajiem deputātiem pēc pašvaldību vēlēšanās bija gandrīz mēnesis laika, lai vienotos par koalīciju izveidi un mēra kandidātu.

Zemgale

Aizkraukles novadā par mēru ievēlēts līdzšinējais domes vadītājs Leons Līdums (Vidzemes partija/LA).

Vēlēšanu rezultāti liecina, ka LA/Vidzemes partija Aizkraukles novada domē ieguva 10 deputātu vietas, NA – 4 deputātu vietas, Apvienība "Iedzīvotāji" – 2 deputātu vietas, JV – 2 deputātu vietas, ZZS – vienu deputāta vietu.

Par Bauskas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais Rundāles novada mērs Aivars Okmanis (NA).

Vēlēšanu rezultāti liecina, ka NA Bauskas novadā ieguvusi 11 deputātu vietas, LA – 3 deputātu vietas, LRA – 2 deputātu vietas, JKP – 2 deputātu vietas un ZZS – 1 vienu deputāta vietu.

Jelgavas novadā par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts līdzšinējais novada mērs Ziedonis Caune (LZS).

Vēlēšanu rezultāti liecina, ka LZS domē ieguvusi 6 deputātu vietas, LRA – 3 deputātu vietas, LZP – 3 deputātu vietas, LA – 2 deputātu vietas, NA – 2 deputātu vietas, JV – 2 deputātu vietas un "Saskaņa" – vienu deputāta vietu.

Jēkabpils novadā par mēru ievēlēts bijušais Jēkabpils pilsētas mērs Raivis Ragainis (LZP).

LA Jēkabpils novada domē ieguva 4 deputātu vietas, LZP – 4 deputātu vietas, Apvienība "Iedzīvotāji" – 2 deputātu vietas, JKP – 2 deputātu vietas, Jēkabpils reģionālā partija – 2 deputātu vietas, NA – 2 deputātu vietas, LRA/"Vienotība" – 1 vienu deputāta vietu, LZS – vienu deputāta vietu un "Saskaņa" – vienu deputāta vietu.

Tukuma novadā par domes priekšsēdētāju ievēlēts tika līdzšinējais Engures novada mērs Gundars Važa (LRA).

Domē viņa pārstāvētajai partijai būs 8 deputātu vietas, LZP – 3 deputātu vietas, "Vienotība" – 2 deputātu vietas, NA – 2 deputātu vietas, LZS – 2 deputātu vietas un "Tukuma pilsētai un novadam" – 2 deputātu vietas.

Dobeles novadā par mēru tika ievēlēts NA pārstāvošais Edgars Gaigalis.

Domē viņa pārstāvētajai partijai ir četras vietas, bet deviņas vietas ir LZS. LRA Dobeles novada domā pārstāvēta ar trīs krēsliem, bet JV ar diviem. Savukārt KPV LV ticis viens mandāts.

Kurzeme

Dienvidkurzemes novadā par domes priekšsēdētāju ievēlēts tika ZZS pārstāvošais Aivars Priedols.

Vēlēšanu rezultāti liecina, ka domē ZZS būs 9 deputātu vietas, NA – 5 deputātu vietas, LRA – 3 deputātu vietas un JV – 2 deputātu vietas.

Kuldīgas novadā par mēru tika ievēlēta Inga Bērziņa ("Kuldīgas novadam"). Viņas pārstāvētā partija domē vēlēšanu rezultātā ieguvusi 8 deputātu vietas, ZZS – 2 deputātu vietas, NA – 2 deputātu vietas, LA – 2 deputātu vietas un JKP – vienu deputāta vietu.

Saldus novadā par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts līdzšinējais novada domes mērs Māris Zusts (LZP). Viņa pārstāvētā partija domē ieguvusi 7 deputātu vietas, LZS – 3 deputātu vietas, NA – 2 deputātu vietas, LA – 2 deputātu vietas, JV – vienu deputāta vietu.

Talsu novadā par mēru tika ievēlēta līdzšinējā domes vadītāja Sandra Pētersone (NA). Viņas pārstāvētā partija domē ieguvusi 5 deputātu vietas, "Mēs – Talsiem un novadam" – 4 deputātu vietas, JV – 3 deputātu vietas, "Talsu novada attīstībai"/LA – 3 deputātu vietas, LZP – 2 deputātu vietas un LZS – 2 deputātu vietas.

Ventspils novadā varu saglabā līdzšinējais mērs Aivars Mucenieks (LZS). Viņa pārstāvētā partija domē ieguvusi 6 deputātu vietas, LRA – 5 deputātu vietas, bet NA – 4 deputātu vietas.

Latgale

Jaunizveidotajā Augšdaugavas novadā par domes priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais Daugavpils novada domes vadītājs Arvīds Kucins ("Daugavpils novada partija"). Viņa partija domē ieguvusi 7 deputātu vietas, Latgales partija – 3 deputātu vietas, LZS – 3 deputātu vietas, "Saskaņa" – 2 deputātu vietas.

Balvu novadu vadīs Latgales partijas pārstāvis, agrākais Viļakas mērs Sergejs Maksimovs.

Vēlēšanu rezultāti liecina, ka Latgales partija Balvu novada domē ieguvusi 7 deputātu vietas, LZS – 3 deputātu vietas, LZP – 2 deputātu vietas, JKP – vienu deputāta vietu, "Saskaņa" – vienu deputāta vietu un NA – vienu deputāta vietu.

Krāslavas novadā par domes priekšsēdētāju izvēlēts LZS pārstāvošais Gunārs Upenieks.

LZS šajās pašvaldību vēlēšanās Krāslavas novadā ieguva 8 deputātu vietas, "Saskaņa" – 2 deputātu vietas, LRA – 2 deputātu vietas, Latgales partija – vienu deputāta vietu.

Līvānu novadā par mēru tika ievēlēts līdzšinējais domes priekšsēdētājs Andris Vaivods (LA).

Viņa partija vēlēšanu rezultātā Līvānu novada domē ieguva 9 deputātu vietas, ZZS – 2 deputātu vietas, "Saskaņa" – 2 deputātu vietas, LRA– 2 deputātu vietas.

Ludzas novadā jaunais priekšsēdētājs būs Edgars Mekšs (ZZS).

Vēlēšanu rezultāti liecina, ka ZZS Ludzas novada domē ir 8 deputātu vietas, Latgales partijai – 5 deputātu vietas un "Saskaņai" – 2 deputātu vietas.

Preiļu novadā par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts līdzšinējais domes deputāts Ārijs Vucāns (Apvienība "Iedzīvotāji"/LRA/JKP).

Viņa pārstāvētā partija vēlēšanās ieguva 3 deputātu vietas, Latgales partija/JV – 3 deputātu vietas, NA – 3 deputātu vietas, LA – 2 deputātu vietas, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija – 2 deputātu vietas, ZZS – vienu deputāta vietu un "Saskaņa" – vienu deputāta vietu.

Vidzeme

Alūksnes novadā par priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo domes priekšsēdētāja vietnieku Dzintaru Adleru (JV).

Viņa pārstāvētā partija vēlēšanās ieguva 3 deputātu vietas, ZZS – 4 deputātu vietas, JKP – 3 deputātu vietas, NA – 2 deputātu vietas, Vidzemes partija/LRA – 2 deputātu vietas, LA – vienu deputāta vietu.

Ādažu novadā varu saglabāja līdzšinējais novada priekšsēdētājs Māris Sprindžuks (LRA).

Viņa partija vēlēšanu rezultātā domē ieguvusi 6 deputātu vietas, LZS – 4 deputātu vietas, JKP – 2 deputātu vietas, "Saskaņa" – vienu deputāta vietu, "Par"/JV – vienu deputāta vietu, LZP – vienu deputāta vietu.

Arī Cēsu novadā par domes priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais novada mērs Jānis Rozenbergs (JV). Viņa pārstāvētā partija domē ieguvusi 10 deputātu vietas, LZS – 3 deputātu vietas, Vidzemes partija – 2 deputātu vietas, LA – 2 deputātu vietas, NA – vienu deputāta vietu, "Par"/Progresīvie – vienu deputāta vietu.

Gulbenes novadā par mēru ievēlēts līdzšinējais domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis (LRA). Viņa pārstāvētā partija domē ieguvusi 3 deputātu vietas, LA – 4 deputātu vietas, ZZS – 3 deputātu vietas, NA – 2 deputātu vietas, JKP – 2 deputātu vietas, JV – vienu deputāta vietu.

Ķekavas novadā pie varas nācis līdzšinējais domes deputāts Juris Žilko (LA/"Izaugsme"). Viņa pārstāvētā partija domē ieguva 5 deputātu vietas, JV – 5 deputātu vietas, LA/"Izaugsme" – 5 deputātu vietas, LZS – 3 deputātu vietas, NA/Vidzemes partija – 2 deputātu vietas, JKP – viena deputāta vieta.

Limbažu novadā par domes priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais Salacgrīvas mērs Dagnis Straubergs (LRA).

Viņa pārstāvētā partija domē ieguva 7 deputātu vietas, ZZS – 4 deputātu vietas, Vidzemes partija – 2 deputātu vietas, NA – vienu deputāta vietu, JKP – vienu deputāta vietu.

Madonas novadā par mēru ievēlēts pašreizējais domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs (LZS/LRA).

Partiju apvienība vēlēšanās ieguva 8 deputātu vietas, JV – 3 deputātu vietas, NA – 3 deputātu vietas, LA/"Izaugsme" – 2 deputātu vietas, JKP – 2 deputātu vietas, "Vienoti Latvijai!" – vienu deputāta vietu.

Mārupes novadā par domes priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo Babītes mēru Andreju Enci (LRA). Viņa pārstāvētā partija domē ieguva 5 deputātu vietas, ZZS – 5 deputātu vietas, LA – 4 deputātu vietas, NA – 3 deputātu vietas, JV – 2 deputātu vietas.

Ogres novadā varu saglabāja līdzšinējais Ogres novada mērs Egils Helmanis (NA/LZP/LZS).

Viņa pārstāvētā partiju apvienība vēlēšanās ieguva 13 deputātu vietas, JV – 2 deputātu vietas, LRA – 2 deputātu vietas, "Par" – 2 deputātu vietas, LA/Vidzemes partija – 2 deputātu vietas un Nacionālā Savienība "Taisnīgums" – 2 deputātu vietas.

Olaines novada domi toties vadīs Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partijas pārstāvis Andris Bergs.

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija domē ieguvusi 9 deputātu vietas, "Saskaņa" – 2 deputātu vietas, LA – vienu deputāta vietu, NA – vienu deputāta vietu, "Sadarbība" – vienu deputāta vietu, LKS – vienu deputāta vietu.

Ropažu novadā par domes priekšsēdētāju izvēlēta līdzšinējā Stopiņu domes priekšsēdētāja Vita Paulāne (LA).

LA šajās vēlēšanās Ropažu novadā ieguvusi 7 deputātu vietas, LA – 7 deputātu vietas, LZS – 2 deputātu vietas, NA – 2 deputātu vietas, "Saskaņa" – 2 deputātu vietas, JKP – 2 deputātu vietas, JV – 2 deputātu vietas, "Par" – viena deputāta vieta, un LRA – vienu deputāta vietu.

Salaspils novadā par mēru tika ievēlēts līdzšinējais pašvaldības vadītājs Raimondu Čudaru (JV).

Viņa partija domē ieguvusi 8 deputātu vietas, NA/LRA/LZS – 3 deputātu vietas, LZP – 3 deputātu vietas, "Saskaņa" – vienu deputāta vietu.

Saulkrastu novadu turpinās vadīt līdzšinējais novada priekšsēdētājs Normunds Līcis (LRA). Viņa partija vēlēšanās ieguva 6 deputātu vietas, LZP – 4 deputātu vietas, NA/JKP – 3 deputātu vietas, LA – 2 deputātu vietas.

Arī Siguldas novadā domes priekšsēdētājs nemainās - mēra amatu atkārtoti ieguva Uģis Mitrevics (NA/LRA/LZP). Viņa pārstāvētā partiju apvienība vēlēšanās ieguva 12 deputātu vietas, LZS – 2 deputātu vietas, JV – 2 deputātu vietas, Krimuldas novada partija – 2 deputātu vietas, un LA/Vidzemes partija – vienu deputāta vietu.

Smiltenes novadā par mēru ievēlēts līdzšinējais domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš (NA). Viņa pārstāvētajai partijai domē būs 5 deputātu vietas, LA – 4 deputātu vietas, "Progresīvie" – 2 deputātu vietas, JV – 2 deputātu vietas, un ZZS/LRA – 2 deputātu vietas.

Valkas novadā par domes priekšsēdētāju ievēlēts Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija/LA). Viņa pārstāvētā partiju apvienība domē ieguvusi 8 deputātu vietas, JV/LZS – 5 deputātu vietas, bet NA – 2 deputātu vietas.

Valmieras novadā par mēru izraudzīts "Valmierai un Vidzemei" pārstāvis Jānis Baiks.

"Valmierai un Vidzemei" pašvaldību vēlēšanās ieguvusi 12 deputātu vietas, LZS – 4 deputātu vietas, NA – 2 deputātu vietas, JV – vienu deputāta vietu.

Jānorāda, ka vēlēšanas Rēzeknes un Varakļānu novadā notiks 11. septembrī, taču, tā kā no 1. jūlija pilnvaras izbeidzas iepriekšējo domju pārstāvjiem, tad šajos novados darbu sāks pagaidu administrācija līdz brīdim, kad tiks ievēlēti deputāti.