Vāc parakstus par aromatizēto e-cigarešu aprites aizliegšanu

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par aromatizēto e-cigarešu aprites aizliegšanu.

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Oļegs Belousovs. Viņš aicina novērst "maldinošo un kaitīgo ilūziju", ka inovatīvie smēķēšanas un nikotīna uzņemšanas veidi ir kaut kas jauks, patīkams un nevainīgs.

Idejas autora ieskatā minēto dara aromatizētās e-cigaretes dažādos to veidos, turklāt ar tām nikotīna ietekmē un paredzamā atkarībā nonāk arī mazgadīgie. Dažādie aromāti ir vilinoši, un tieši uz visu jauno salīdzinoši atvērtos bērnus provocē atrast piekļuvi e-cigaretēm un tās pamēģināt.

"Diemžēl kopā ar citiem vecākiem arī pats esmu saskāries ar gadījumiem, ka pat sākumskolas bērni ir smēķējuši aromatizētās e-cigaretes. Bērniem vilinošs un maldinošs ir to radītais iespaids, jo šīs ierīces pēc izskata ir šķietami "nevainīgas", to aromāti ir ļoti pievilcīgi, un tās ir atkārtoti piepildāmas un ērtas lietošanā. Bērni, arī mazgadīgie, ir gana izmanīgi, lai iegūtu aromatizētās e-cigaretes internetveikalos, no vienaudžiem un vecākiem bērniem u.c.," skaidroja iniciatīvas autors.

Tāpēc viņš piedāvā grozīt Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumu, aizliedzot aromatizēto elektronisko smēķēšanas ierīču un to uzpildes tehnoloģiju apriti. Līdzīgi regulējumi ir jau vairākās valstīs, ieskaitot šo tehnoloģiju apriti internetā.

Belousovs pārliecināts, ka šādu pārmaiņu rezultātā varēs pasargāt bērnus un jauniešus no "mānīgi, maldinoši" rosinātas un veselībai bīstamas atkarības izplatības.

Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem, 2019. gadā elektroniskās cigaretes regulāri ir lietojuši 18% no 13-15 gadus veciem skolēniem, tostarp 22% zēnu un 14% meiteņu.

"Mēs panācām, ka Latvijā nav vietas "spaisiem"; tagad kopīgi panāksim arī to, ka Latvijā nebūs vietas arī aromatizētajām e-cigaretēm," rosināja Belousovs.