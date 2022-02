Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) valdes priekšsēdētājs Rūdolfs Kalvāns pēdējās nedēļās saņēmis zvanus no vairākiem satrauktiem skolu direktoriem. Viņi ir bažīgi par to, kas notiks, ja no 1. aprīļa darbā drīkstēs atgriezties pedagogi, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta – vai viņi būs jāpieņem atpakaļ un vai būs jāatlaiž tie, kuri jau pieņemti viņu vietā?

Izglītības, veselības aprūpes un sociālās aprūpes centru darbinieki – tās ir grupas, par kuru nepieciešamību pēc sertifikātiem arī pēc 1. aprīļa joprojām nav panākta politiska vienošanās. Vai šīm grupām prasība pēc sertifikātiem būs spēkā uz visu pandēmijas laiku? Vai šādai prasībai omikrona “ziedu laikos” vispār ir pamatojums? Ja prasību atcels, vai nevakcinētie cilvēki varēs atgūt savas iepriekšējās darba vietas? Un vai vispār ir atšķirība starp nevakcinētu darbinieku un tādu, kurš ir vakcinējies pirms gada, ņemot vērā visu, kas jau izpētīts par vakcīnu nodrošinātās aizsardzības samazināšanos laika gaitā?