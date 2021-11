Daugavpils Komunālo kapu reljefs ir diezgan nelīdzens. Kapu kopiņu laukumi slēpjas aiz pauguriem, un visa kapu teritorija vienlaicīgi nav pārskatāma. Pakāpjoties kādā no pauguriem, lejā paveras plašs laukums, pilns ar svaigām kapu kopiņām, kuras sedz krāsaini vainagi un mākslīgie ziedi. “Šie ir apbedījumi no vasaras, pēdējie ir tur tālāk, jūs noteikti tos meklējat,” portālam “Delfi” virzienu norāda kāds kapracis. Tiešām, nedaudz tālāk ir vēl viens svaigi attīrīts laukums, kurā dažu mēnešu laikā izveidotas vēl aptuveni 50 jaunas kapu kopiņas. Vismaz daļa no tur apbedītajiem ir miruši pēc saslimšanas ar Covid-19.

"Darba ir ļoti daudz, es dienā roku divas bedres, un vēl jau te ir arī citi kaprači," portālam "Delfi" stāsta Komunālajos kapos satikts kapracis, kuram nav laika ar žurnālistiem pļāpāt, jo ir jāpabeidz darbs. Pusstundas laikā "Delfi" kapos ievēroja četras bēru procesijas, kapsētas apkalpojošais personāls rosās te vienā, to otrā kapu iecirknī, kustība neapstājas ne uz mirkli.