Vakarā Rīgā satiksmei slēgs 11. novembra krastmalu un citas piegulošās ielas

Saistībā ar Jaunā gada sagaidīšanas svinību norisi šovakar Rīgā satiksmei tiks slēgta 11. novembra krastmala un piegulošās ielas, informēja Rīgas domē.

No pirmdienas pulksten 20 tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē starp Jaunielu un Poļu gāti.

Savukārt no pulksten 22 līdz 1. janvāra pulksten 15 transportlīdzekļu satiksme tiks slēgta 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, Poļu gātes posmā no 11. novembra krastmalas līdz Pils ielai, Bīskapa gātes posmā no Herdera laukuma līdz 11. novembra krastmalai un 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē – no Jaunielas līdz Bīskapa gātei un Poļu gātei.

Šajās dienās Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai tiks organizēta divvirzienu satiksme.

Savukārt no pirmdienas pulksten 8 līdz 1. janvāra pulksten 7 tiks slēgta transportlīdzekļu un gājēju satiksme uz "AB dambja".

Jaungada sagaidīšanas svinību laikā no 31. decembra pulksten 23.30 līdz 1. janvāra pulksten 00.20 nepieciešamības gadījumā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme uz Akmens tilta, Kuģu ielā, Trijādības ielas posmā no Kuģu ielas līdz Staraja Rusas ielai, nobrauktuvē no Akmens tilta uz Kuģu ielu un Mūkusalas ielā zem Akmens tilta.

Tāpat arī no 31. decembra pulksten 18 līdz 1. janvāra pulksten 4 tiks slēgta satiksme Kaļķu ielas posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt Satiksmes vadības centram pa bezmaksas informatīvo tālruni 80003600.