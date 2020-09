Valainis mudina koncertzāles būvniecībai apsvērt kādu degradētu apkaimi

Saeimas šodienas debatēs opozīcija aicināja nacionālās koncertzāles celtniecību Rīgā sasaistīt ar kādas degradētas apkaimes uzlabošanu, kā arī kritizēja iespēju nojaukt ēku Elizabetes ielā 2, kur plānota šīs kultūras būves celtniecība.

Deputāts Viktors Valainis (ZZS) norādīja, ka iepriekš debatēs Saeimas komisijā arhitektu vidū nebija vienprātība par atbalsta valdības pieņemtajam lēmumam par koncertzāles būvniecību ēkas Elizabetes ielā 2 vietā.

Politiķis arī norādīja, ka ēkas Elizabetes ielā 2 vērtība ir septiņi miljoni un vēl trīs miljonus eiro izmaksās nama nojaukšana. "Vai tiešām mūsu valsts budžets ir gatavs desmit miljonus veltīt, lai koncertzāles būvniecība notiktu tieši tur," norādīja Valainis.

Deputāts norādīja, ka nepieciešams apskatīt iespēju koncertzāli celt, uzlabojot kādu no degradētajām teritorijām Rīgā.

Kā ziņots, kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) šodien debatēs Saeimas sēdē pauda, ka gaidāmie arhitektu piedāvājumi skaidrāk iezīmēs to, vai un kāda loma būtu ēkai Elizabetes ielā 2 nacionālās koncertzāles izveidē. Baltijas valstu arhitektu konkursā gaidāmās skices dos skaidrāku priekšstatu par to, vai topošās koncertzāles veidošanā integrēt, daļēji integrēt vai neintegrēt ēku Elizabetes ielā 2, norādīja Puntulis.

Tomēr reizē politiķis norādīja, ka saistībā ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi" oktobrī gaidāmajiem secinājumiem pēc ēkas tehniskās apsekošanas jau tagad esot skaidrs, ka stāsts par ēkas Elizabetes ielā 2 izcilo tehnisko stāvokli ir mīts.

Valdība apstiprināja nacionālās koncertzāles projekta attīstību Elizabetes ielā 2, kur kādreiz atradās Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Komunistiskās partijas Centrālkomiteja, vēlāk - "Pasaules Tirdzniecības centrs".

Iecere paredz koncertzāles projektu īstenot, nojaucot esošo ēku. Kopumā iecere saņēmusi visai daudz kritikas gan no arhitektiem, gan no sabiedrības kopumā. Tikmēr viennozīmīgs atbalsts ir no mūziķu kopienas, kas saskata iespējas tikt pie iecerētās koncertzāles.