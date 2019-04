Valmieras mērs jau otro gadu vairāk ienākumu guvis Rīgas brīvostā

Valmieras pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Baiks (Valmierai un Vidzemei) pērn par darbu domē saņēmis 43 085 eiro, kas jau otro gadu pēc kārtas ir mazāk nekā Rīgas Brīvostas pārvaldē iegūtie 45 418 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija.

Baika alga pašvaldībā gada laikā palielinājusies par 2558 eiro, savukārt Rīgas Brīvostas pārvaldē, kur viņš ir valdes loceklis, pārstāvot Ekonomikas ministriju, gūtie ienākumi ir tādi paši kā 2017. gadā, proti, 45 418 eiro.

Pašvaldības vadītājs no Valsts kases budžeta maksājumiem saņēmis 700 eiro, savukārt no procentiem AS "Luminor Bank" - 23 eiro.

Baika bezskaidras naudas uzkrājumi gada laikā palielinājušies par 13 925 eiro un sasnieguši 39 910 eiro.

Valmieras mēram pieder dzīvoklis Valmierā.

Papildus jau minētajiem amatiem Baiks ir valdes loceklis sporta klubā "Valmiera", partijas priekšsēdētājs partijā "Valmiera un Vidzemei" un valdes loceklis partijā "Jaunā Vienotība", kā arī izpildkomitejas loceklis Latvijas Olimpiskajā komitejā, locekļa aizvietotājs Eiropas Savienības reģionu komitejā un padomes loceklis nodibinājumā "Valdardze".