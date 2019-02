Valsts centrālajā daļā un Vidzemē apledo ceļi

Mainīgo laika apstākļu dēļ valsts autoceļu tīklā pirmdienas rītā daudzviet veidojas apledojums, kas apgrūtina braukšanas apstākļus uz vairākiem galvenajiem, reģionālajiem un visiem vietējiem autoceļiem, informē VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Autovadītāji aicināti plānot papildu laika ceļam, rēķinoties, ka līdz nokļūšanai galamērķī būs nepieciešams ilgāks laiks. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Rīgas apvedceļa, Daugavpils šosejas no Ogres līdz Pļaviņām, Bauskas šosejas, Jelgavas šosejas no Rīgas līdz Jelgavai, Liepājas šosejas no Rīgas līdz Kalnciemam,Ventspils šosejas no Rīgas līdz Kūdrai, kā arī uz autoceļa Pļaviņas - Aiviekste un ceļa Rīgas apvedceļš – Koknese visā posma garumā.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Bauskas un Ogres apkārtnē.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem, brīdina uzņēmums. Siemas uzturēšanas līmenis dažādas nozīmes autoceļiem ir atšķirīgs un ceļa stāvoklis ziemas laikā var mainīties ļoti strauji.