Valsts kanceleja 'Pareizajos kursos' mācīs iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā

Valsts kanceleja radījusi tiešsaistes nodarbības "Pareizie kursi", kurā ikvienam būs iespēja uzzināt par to, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā valsts pārvaldē, portālu "Delfi" informēja Valsts kancelejā.

Laika posmā no 16. janvāra līdz 31. janvārim plānotas desmit tiešsaistes nodarbības, katrā no tām uzsvars likts uz sabiedrības līdzdalību citā nozarē, un iedzīvotāji varēs izvēlēties to tēmu, kas viņus visvairāk interesē. "Pareizajos kursos" varēs uzzināt par dažādām līdzdalības formām vides aizsardzības, ekonomikas, izglītības, tieslietu, satiksmes, veselības, kultūras un citās jomās.

Nodarbībā iedzīvotāji varēs gūt pirmo iespaidu par līdzdalības iespēju klāstu, iepazīties ar praktiskiem piemēriem par to, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā valsts pārvaldes darbā, kā arī saņemt atbildes uz jautājumiem par līdzdalības iespējām konkrētās nozarēs. Informācija par nodarbību tēmām un laikiem būs pieejama tuvākajās dienās.

Nodarbības vadīs lektore un komunikācijas eksperte Jana Bunkus. Katrā nodarbībā viesosies arī kāds vieslektors – viedokļa līderis, starp kuriem būs Gustavs Terzens, Māra Sleja, Inga Akmentiņa-Smildziņa, Pauls Timrots, Tomass Pildegovičs, Jānis Kronis, Kaspars Zālītis, Mairita Lūse un citi.

Valsts kancelejas konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos Zane Legzdiņa-Joja stāstīja, ka uzticēšanās krīze ir mūsdienu pasaules izaicinājums, un skar kā Latviju, tā arī citas valstis. Tomēr sevišķi zema ir Latvijas iedzīvotāju ticība savai spējai ietekmēt lēmumus.

"Eirobarometra 2021. gada rudens dati liecina, ka tikai 23 % iedzīvotāju Latvijā tic, ka ar savu balsi var kaut ko mainīt savā valstī. Lai palīdzētu iepazīt līdzdalības iespēju klāstu, organizējam īsas nodarbības, kurās gūt pirmo iespaidu par to, kā ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu," stāstīja Legzdiņa-Joja.