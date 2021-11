Valsts svētku nedēļā darbu turpina atsevišķi vakcinācijas punkti

Valsts svētku nedēļā darbu turpina atsevišķi vakcinācijas pret Covid-19 punkti, kursēs arī vakcīnbusi un notiks izbraukuma vakcinācija, kā arī notiks vakcinācija viensētās Latgalē sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), informēja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa.

Ceturtdien, 18. novembrī, Rīgā būs atvērti vakcinācijas punkti tirdzniecības centros "Galleria Riga", "Alfa", "Riga Plaza", Imantas tirgū, kā arī apmeklētājiem būs pieejams vakcinācijas punkts 3. trolejbusa galapunktā. Vakcinēties varēs arī Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 106, Daugavpils Olimpiskajā centrā, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros "Ditton", "Mego" un "Solo" Daugavpilī, kā arī Liepājas Pētertirgū un Latviešu biedrības namā.

Vakcīnbusi Rīgā darbosies bez izmaiņām. Savukārt Daugavpilī 18. novembrī vakcīnbuss nedarbosies, bet atsāks darbu 19. novembrī. Jēkabpilī un Jēkabpils novadā vakcīnbuss nebrauks no 18. novembra līdz 23. novembrim, atsākot darbu 24. novembrī. Savukārt Rēzeknē pakalpojums nebūs pieejams 18. novembrī un 19. novembrī, atsākot darbu 20. novembrī.

Turpinās arī izbraukuma vakcinācija Rēzeknes novadā, sāksies izbraukuma vakcinācija Preiļu novadā, tā būs arī Tukuma, Limbažu un Saulkrastu novadā. Izbraukuma vakcinācija notiek bez iepriekšējā pieraksta, tās organizēšanā iesaistās pašvaldības un vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji.

Ceturtdien, 19. novembrī, no pulksten 9 līdz 11 vakcinēties būs iespējams Preiļos, Aglonas ielā 1a, Preiļu pensionāru biedrībā. Šajā laikā pakalpojums būs pieejams arī Tukuma novada Pūres pagasta bibliotēkā.

No pulksten 12 līdz 13.30 potes būs pieejamas Preiļu novada Silajāņu pagasta pārvaldē, no pulksten 14.30 līdz 16 Preiļu novada Riebiņu kultūras namā. No pulksten 12 līdz 14 vakcinēties varēs Tukuma novada Tumes pagasta kultūras namā, bet no pulksten 15 līdz 17 – Tukuma novada Slampes pagasta centrā.

Sestdien, 20. novembrī, vakcinēties no pulksten 9 līdz 10.30 varēs Preiļu novada Sīļukalna pagasta pārvaldē. Vēlāk – no pulksten 11 līdz 12.30 – pakalpojumu nodrošinās Galēnu pagasta pārvaldē, savukārt no pulksten 13.30 līdz 15 potēšana būs iespējama Stabulnieku kultūras namā.

Rēzeknes novadā no pulksten 8 līdz 11 vakcināciju veiks Ozolaines tautas namā, bet no pulksten 13 līdz 15 Maltas kultūras namā.

Tukuma novadā vakcīnas no pulksten 9 līdz 11 būs pieejamas Milzkalnes pagasta veikala "Citro" stāvlaukumā, no pulksten 12 līdz 14 Smārdes pagasta centrā, bet no pulksten 15 līdz 17 Lapmiežciema kultūras namā.

No pulksten 9.30 līdz 11 varēs vakcinēties arī Multifunkcionālajā Skultes centrā Limbažu novadā. Kuldīgas vieglatlētikas manēžā pakalpojums būs pieejams no pulksten 10 līdz 17.

Saulkrastu novadā izbraukuma vakcinācija norisināsies no pulksten 9 līdz 12 Zvejniekciema kultūras centrā, bet no pulksten 13 līdz 15 – Sējas pagasta Pabažu klubā.

Vakcinēties pret Covid-19 vairākās vietās varēs arī svētdien, 21. novembrī. No pulksten 9 līdz 10.30 vakcīnas būs pieejamas Preiļu novada Rušonas kultūras namā, bet no pulksten 11 līdz 12.30 – Preiļu novada Aglonas pagasta pārvaldē. Savukārt no pulksten 13 līdz 16 vakcinēties varēs Preiļu pensionāru biedrībā.

Izbraukuma vakcinācija notiks arī Cesvaines Tūrisma informācijas centrā Pils ielā 2, kur pakalpojums būs pieejams no pulksten 9 līdz 16, bet Tukuma novada Kandavas kultūras namā poti pret Covid-19 varēs saņemt no pulksten 10 līdz 16.

Izbraukuma vakcinācijas viensētās sadarbībā ar NBS šonedēļ notiek Augšdaugavas un Rēzeknes novados.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, potēšanas pase, ja tāda ir. Tāpat vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu.

Savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva klātbūtne. Likumiskajam pārstāvim jābūt līdzi arī pasei vai personas apliecībai, kā arī apliecinošam dokumentam par bērnu.