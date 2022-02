VARAM asi kritizē Rīgas regulējumu par apkures iekārtu izvēli

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) eksperti ir izvērtējuši Rīgas domes saistošos noteikumus par siltumenerģijas ražošanas veidu izvēli, taču tos nevar apstiprināt, jo nav notikušas konsultācijas ar sabiedrību, kā arī trūkst skaidra redzējuma par finansiālā atbalsta programmu iedzīvotājiem, kam būtu jāiet kopsolī ar aizliegumu noteikšanu, portālu "Delfi" informēja ministrijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, ka Rīgas dome trešdien, 29. decembrī, pieņēma jaunus noteikumus par teritoriālajām zonām siltumenerģijas ražošanas veida izvēlei un prasībām iekārtu uzskaitei.

Kā norāda ministrija, regulējumā noteiktās prasības no vienas puses tiešā veidā ietekmēs gan mājsaimniecības, gan uzņēmējus, kas Rīgas teritorijā izmanto individuālās apkures iekārtas, bet no otras puses – pārējos Rīgas iedzīvotājus, kas iegūs no gaisa kvalitātes uzlabošanās, ja saistošajos noteikumos tiks noteiktas tādas prasības, kas tiešām ierobežos individuālo apkures iekārtu radīto gaisa piesārņojumu.

Taču neskatoties uz to, ka Rīgas domes vīzija, izstrādājot šos saistošos noteikumus, ir atbalstāma, piedāvātajā regulējumā pastāv vairāki trūkumi, kas būtu jānovērš, lai kā sekmīgi virzītos uz klimata mērķu sasniegšanu, tā veicinātu cilvēkam un videi draudzīgu dzīves telpas attīstību galvaspilsētā, uzskata VARAM.

Ministrija izvērtējusi saistošos noteikumus un secinājusi, ka nav notikušas konsultācijas ar iedzīvotājiem, kā arī nav pilnvērtīgi veikta izpēte par saistošajos noteikumos noteiktā regulējuma ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi.

"Pieņemot regulējumu bez diskusijas ar privātpersonām un neizvērtējot ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldībā, tiek pārkāpts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta trešajā daļā noteiktais," paskaidro VARAM.

Ministrija atbalsta regulējumā noteikto prasību pieslēgties pie centralizētās siltumapgādes sistēmas, taču vienlaikus centralizētajā siltumapgādes sistēmā būtu nepieciešams arī mazināt fosilo energoresursu patēriņu, veicot pāreju uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pārvades sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanu.

Ministrija uzsver, ka fosilo energoresursu sadedzināšana dažādās apkures iekārtās palielina oglekļa dioksīda (CO 2 ) koncentrāciju atmosfērā, izraisot klimata pārmaiņas, kā arī rada valsts atkarību no importētajiem energoresursiem, tādēļ kopumā ir jāvirzās uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Ņemot vērā dažādu kurināmo patēriņu Rīgā un to radītās emisijas, secināms, ka galvenais kurināmais, kas rada šo piesārņojumu Rīgā ir biomasas nevis citu fosilo kurināmo izmantošana apkurē.

Tāpat arī Rīgai prioritāri būtu jāveic pasākumi piesārņojuma samazināšanai transporta sektorā, kas joprojām ir viens no lielākajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju avotiem, uzskata VARAM.

Tāpat ministrija uzskata, ka Rīgas domei pirms dažādu aizliegumu noteikšanas būtu jāparedz arī finansiālā atbalsta programma vai citu finansiālu atbalstu izvērtēšana (piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides) šādu apkures iekārtu nomaiņas īstenošanai, jo daudzos gadījumos noteiktās prasības var prasīt ievērojamus finansiālos līdzekļus.

Pamatojoties uz ministrijas ekspertu secinājumiem, VARAM aicina Rīgas domi pārskatīt saistošos noteikumus, ņemt vērā izteiktos iebildumus un pilnveidot atbilstoši ministrijas paustajam izvērtējumam.

Jau vēstīts, ka Rīgas jaunie noteikumi paredz ierobežojumus gāzes un biokurināmā izmantošanā, veicinot pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei vai bezemisiju situma avotu izmantošanu.