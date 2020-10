Varētu rosināt iespēju vecākiem lemt, vai Covid-19 pandēmijas laikā laist bērnus uz skolu

Ministru kabinets tuvākajā laikā varētu lemt par ierosinājumu dot iespēju vecākiem izlemt, vai Covid-19 pandēmijas laikā laist bērnus uz skolu vai nodrošināt viņiem attālinātas mācības, izriet no tieslietu ministra Jāņa Bordāna (JKP) teiktā pirmdien, 26. oktobrī, pēc valdošās koalīcijas sadarbības sanāksmes.

Sanāksmē, kurā tiek pārrunāti politiski jautājumi un panāktas politiskas vienošanās, bet netiek pieņemti konkrēti lēmumi, partijas izklāsta savas idejas. Bordāns atzina, ka Jaunajai konservatīvajai partijai ir svarīgi, lai cilvēkiem būtu iespēja pēc iespējas samazināt savus kontaktus un tikšanās klātienē, kur tas iespējams, tomēr nesamazināt tikšanās klātienē iespējas tur, kur tas nepieciešams.

"Tāds piemērs ir izglītības joma. Tā kā bērniem ir akūti nepieciešams saņemt izglītību un skolotājiem strādāt, tad mēs saredzam, un par šo jautājumu varētu tikt lemts tuvākajā laikā, un no izglītības ministres saņēmu konceptuālu piekrišanu, ka tas būtu labi dot iespēju vecākiem izvēlēties, vai viņu bērniem iet vai neiet uz skolu, un tad atrast risinājumu, kā nodrošināt iespējas šiem bērniem mācīties attālināti. Vecāki ir tie, kuri lielā mērā var izlemt, vai arī mazākajām klasēm doties vai nedoties uz skolu. Praksē ir pierādījies, ka skola ir viena no tām vidēm, kur vīruss izplatās, tas ir ļoti bīstami un mums par to jādomā," sacīja Bordāns.

Pārējie koalīcijas partneri šo ideju nekomentēja.

Jau vēstīts, ka pēc skolēnu rudens brīvdienām no šodienas mācības klātienē tiek īstenotas tikai 1.-6. klašu skolēniem, kamēr 7.-12. klašu skolēni mācīsies attālināti, paredz 13. oktobrī valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Šāds lēmums pieņemts, lai samazinātu straujo epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos un neveicinātu vēl straujāku slimības izplatīšanos izglītības iestādēs.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī stacionēti 23 Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija. Kopā stacionāros Latvijā ārstējas 165 Covid-19 pacienti, 158 pacienti slimnīcās ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu, bet septiņi – ar smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāriem izrakstīti 325 pacienti.

Pēdējā diennaktī veikti 2237 Covid-19 testi, reģistrēti 79 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī četri nāves gadījumi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Divi no mirušajiem bijuši vecuma grupā no 55 līdz 60 gadiem, bet vēl divi vecuma grupā no 80 līdz 95 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 3,5%.

Latvijā kopā saslimušas 4757 personas un 1357 izveseļojušās.