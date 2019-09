Vējonis šogad turpinājis palielināt uzkrājumus

Jūlijā Valsts prezidenta pilnvaras nolikušais Raimonds Vējonis arī šogad turpinājis palielināt uzkrājumus, liecina deklarācija, kuru viņš iesniedzis, beidzot pildīt Valsts prezidenta pienākumus.

Pērn Vējonis bija uzkrājis 178 237 eiro un 1041 ASV dolāru, kas ir par 5352 eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt šogad aptuveni sešu mēnešu laikā viņš savus uzkrājumus palielinājis par 17 905 eiro.

Visvairāk Vējonis uzkrājis AS "Citadele banka" – 164 801 eiro. AS "SEB banka" uzkrāti 26 035 eiro un 1041 ASV dolārs, AS "SEB atklātais pensiju fonds" – 2857 eiro, bet 2448 eiro uzkrāti "SEB Dzīvības apdrošināšanā".

Šogad Vējonis no Valsts prezidenta kancelejas algā saņēma 31 723 eiro, kā arī kompensāciju 8112 eiro.

Savukārt AS "Citadele banka" Vējonim procentos izmaksājusi 32 eiro.

Eksprezidents nav deklarējis nedz parādsaistības, nedz izsniedzis aizdevumus, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas.

Tāpat Vējonis nav deklarējis sev piederošu nekustamo īpašumu vai transportlīdzekļus.