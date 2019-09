Ventspilī konstatē mazāk smaku

Analizējot smaku monitoringa datus, Ventspilī vērojams neliels uzlabojums, informēja Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča.

Šodien VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes (RVP) speciālisti piedalījās Ventspils brīvostas pārvaldes organizētajā darba sanāksmē par smaku pārvaldību ostas termināļos, kuros pārkrauj naftas produktus.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no visiem naftas produktu pārkraušanas termināļiem - SIA""Ventspils nafta" termināls"", AS "Ventbunkers", SIA "Ventall termināls", kā arī no Ventspils domes.

Bukleviča pastāstīja, ka VVD prezentēja publiskās teritorijās izvietoto mēraparātu "e-deguns" monitoringa rezultātu izvērtējumu, jo pagājis vairāk nekā gads, kopš VVD kontroles darbā izmanto to sniegto informāciju.

"Smaku līmeņu indikatīvie mērījumi, ko veic "e-deguni", palīdz vides inspektoriem operatīvi saņemt informāciju, novērtēt smaku traucējumus un identificēt smaku avotus. Izvērtējot viena gada monitoringa datus, var secināt, ka smaku mērķlielumu pārsniegumu skaits publiskās teritorijās ir samazinājies," atzina VVD pārstāve.

Viņa sacīja, ka sanāksmē tika apspriesta arī operatoru darba pieredze, izmantojot viņu teritorijās izvietoto "e-degunu" monitoringa datus naftas produktu kraušanas organizācijā. Viens no sanāksmes galvenajiem mērķiem bija dalīties ar pieredzi par "e-degunu" sistēmas darbību siltajos laika apstākļos.

Bukleviča atgādināja, ka jūnijā, kas bija gada karstākais mēnesis, smaku traucējumus izraisīja gan SIA ""Ventspils nafta" termināls", gan SIA "Ventall termināls" darbība. "Ventall termināls" ir administratīvi sodīta. Savukārt pret ""Ventspils nafta" termināls" VVD ir ierosinājis administratīvā pārkāpuma lietu.

Kopš 2018.gada jūnija Ventspils brīvostas teritorijā esošo naftas produktu termināļos darbojas tvaiku savākšanas sistēmas, kas savāc un attīra no tankkuģiem izplūstošos gaistošos organiskos savienojumus. Vienlaicīgi darbu uzsāka arī smaku monitoringa sistēma, kurā iekļauti deviņi elektroniskie deguni, kas reģistrē smaku līmeņus gan terminālu teritorijās, gan publiski pieejamās teritorijās, skaidroja VVD pārstāve.