Ventspili papildina jauns vides objekts 'Dzenskrūve'

Ventspils Ostas ielas promenāde kļūs par vienu apskates objektu bagātāka – tiek uzstādīts vēsturisks vides mantojuma eksponāts “Dzenskrūve”, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

Restaurētais Ventspils muzeja eksponāts ''Dzenskrūve'' tika izcelts no jūras dziļumiem un turpmāk kalpos kā īpaša zvejnieku vēstures liecība. Lai no tā izveidotu eksponātu, tika veikta jauna kuģa korpusa izbūve, pie kura tika piestiprināta atjaunotā dzenskrūve. Apskates objekts būs īpašs ar to, ka kuģa korpusā tika iestrādāts kloķa klaņa mehānisms un tā metāliskajā korpusā atradīsies stikla lodziņš, kurā varēs vērot, kā, griežoties stūrei, darbojas mehānisms un griežas pati dzenskrūve.

Aizvadītā gada rudenī Ostas ielas promenādē tika veikta skatu laukuma izbūve jaunā vides objekta uzstādīšanai. Šomēnes turpināsies eksponāta nostiprināšanas un mehānisma salikšanas darbi, savukārt tā atklāšana tiek plānota aprīļa beigās vai maija sākumā.

Foto: Publicitātes foto

Fotogrāfijā: objekta makets

Dzenskrūves uzstādīšanas projektu K.Valdemāra ielā 6 finansē Ventspils pilsētas pašvaldība. Objekta pasūtītājs ir Ventspils muzejs, bet, lai objektu īstenotu un sekmīgi organizētu, tā uzstādīšanas darbus vadīja pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".

Būvprojekta izstrādātājs ir SIA "Balta istaba", bet ieceres autors ir Kirils Panteļejevs. Būvdarbus veica SIA "Pilsbūve", savukārt būvuzraudzību nodrošināja SIA "pro CAD".