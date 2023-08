Vētra nodarījusi plašus postījumus elektrotīkliem; elektroapgādes atjaunošana var ieilgt

Dabas stihija, kas pirmdien ārkārtīgi spēcīgam vējam līdzi nesa arī zibeņošanu, lielgraudu krusu un lietu, ir radījusi ļoti plašus postījumus – otrdien pusdienlaikā visā Latvijas teritorijā joprojām reģistrēti ap 1000 bojājumi vai to pieteikumi no klientiem, portāls "Delfi" uzzināja uzņēmumā "Sadales tīkls".

Elektroapgāde patlaban traucēta aptuveni 8000 klientiem, visplašāk Madonas, Dobeles un Tukuma novadā.

Bojājumi ir sarežģīti, nereti ir apgrūtināta arī piekļuve bojājuma vietai, tāpēc elektroapgādes atjaunošana atsevišķos gadījumos var aizņemt būtiski ilgāku laiku, nekā ierasts ikdienā.

Uzņēmums turpina darbu pastiprinātā režīmā – visā Latvijā strādā apmēram 350 elektromontieri. Tuvākajā laikā viņiem pievienosies papildu darbinieki, kas pie bojājumu novēršanas strādāja arī aizvadītajā naktī.

Bojājumu skaits ir mainīgs, jo turpina pieaugt klientu pieteiktie bojājumi zemsprieguma tīklā. "Sadales tīkls" pateicas ikvienam iedzīvotājam, kas iesaistās postījumu novēršanā, ziņojot par bojājumiem. To ir iespējams izdarīt digitāli. Ziņojot par infrastruktūras defektiem, iedzīvotāji aicināti pievienot arī bojājuma vietas fotogrāfiju un atrašanās vietas datus, jo tas ļaus paātrināt bojājumu lokalizēšanu.

"Lielu daļu bojājumu redzam un fiksējam sistēmās, taču ne visus, tāpēc ir ļoti būtiska sabiedrības iesaiste, ziņojot par bojājumiem. No sirds pateicamies klientiem par iesaisti. Vienlaikus jāuzsver, ka vakar aizvadīta viena no pēdējo gadu postošākajām vētrām, tāpēc bojājumi ir masveidīgi un to novēršana prasa ilgāku laiku. Mūsu montieri dara visu iespējamo, lai elektroapgādi visiem klientiem atjaunotu iespējami drīzā laikā," saka "Sadales tīkla" tehniskais direktors Raimonds Skrebs.

Lai arī laikapstākļi ir kļuvuši mierīgāki, "Sadales tīkls" uzsver, ka joprojām ir jāuzmanās elektroapgādes infrastruktūras tuvumā.

Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari, vai redzami pārrauti elektrolīnijas vadi. Par šādām bīstamām situācijām nekavējoties jāziņo, zvanot 112 vai pa "Sadales tīkla" bojājumu pieteikšanas tālruni 8404.

Saskaņā ar meteorologu informāciju pirmdien aizvadīta viena no pēdējo gadu spēcīgākajām un postošākajām vētrām – vēja brāzmas Madonā sasniedza spēku 30 metri sekundē, bet Dobelē pat 33 m/s.

Stiprais vējš, lielgraudu krusa un zibensizlādes radīja plašus postījumus un arī masveida elektroapgādes traucējumus.

Lielākais vienlaikus atslēgto "Sadales tīkla" klientu skaits pirmdienas vakarā pārsniedza 42 000.