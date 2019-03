VID neslēgs līgumu ar 'Alpha Baltic Media' par sabiedrības izglītošanu par nodokļu reformu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) neslēgs līgumu ar SIA "Alpha Baltic Media" par informatīvās kampaņas veidošanu par nodokļu reformu, informēja dienestā.

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, izvērtējot iepirkumu par informatīvās kampaņas veidošanu par nodokļu reformu, konstatējusi, ka šobrīd, ņemot vērā plašo publicitāti saistībā ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, šāda sākotnēji plānotā informācijas kampaņa vairs nav aktuāla, tādēļ līgums ar "Alpha Baltic Media" netiks slēgts. Līgumcena bija 23 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Iepriekš Latvijas Reklāmas asociācija medijiem pauda sašutumu, ka attiecīgajā konkursā par uzvarēju atzīts uzņēmums, kura īpašniekam - Laurim Špilleram - piederošiem uzņēmumiem ir parāds valstij, kā arī ir parāds virknei Latvijas mediju un mediju pētniecības uzņēmumu. Pēc medijos minētā, Špillers ir saistīts ar vairākiem uzņēmumiem - SIA "Serviod" (iepriekš "Creative Media"), SIA "Baltic Media" (iepiekš "Alpha Baltic") un likvidēto SIA "Medialead group", kuri atbilstoši publiski pieejamajai informācijai 2019.gada 7.februārī bija parādā valstij 607 505,61 eiro.

Ņemot vērā, ka ne tikai VID, bet arī vairākas citas valsts iestādes ir nonākušas līdzīgā situācijā un lai turpmāk šādas un līdzīgas situācijas novērstu, VID rosina Finanšu ministrijai stiprināt Publisko iepirkumu likuma normas, paredzot izslēgšanas nosacījumos, ka pretendenti, kuru dalībnieki, amatpersonas vai patiesā labuma guvēji ir palikuši parādā valstij nodokļu maksājumus, tostarp iepriekšējo 12 mēnešu laikā darbojoties arī citās komercsabiedrībās, ir izslēdzami no publiskā iepirkuma. Tāpat VID rosina stiprināt pašreizējās normas par valdes locekļu atbildību tieši par nodokļu parādiem valsts budžetam.

Vienlaikus konstatēts, ka VID Iepirkumu komisija, par iepirkuma uzvarētāju apstiprinot "Alpha Baltic Media", ir rīkojusies korekti un atbilstoši spēkā esošajam Publisko iepirkumu likumam, pauda VID.

Par iespēju informēt sabiedrību par nodokļu reformu 2019.gadā cīnījās septiņi uzņēmumi - SIA "Agency B", "Alpha Baltic Media", "Creative Media Baltic", "Media Profile", "Mediju tilts", "Nords Porter Novelli" un "Sabiedrības informēšanas centrs". To piedāvājumi svārstījās no 23 327 eiro līdz 32 650 eiro.

VID no septiņiem pretendentiem izvēlējās "Alpha Baltic Media", savu lēmumu pamatojot ar to, ka šis uzņēmums ieguvis "visaugstāko novērtējumu" un ka tā "kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām".

Savukārt "Alpha Baltic Media" vadītājs Špillers uzskata, ka negodprātīgi konkurenti pret viņu izvērsuši nomelnošanas kampaņu, teikts Špillera izplatītajā atklātajā vēstulē.

"Pēc uzvaras šajā konkursā vairākos medijos parādījās nepatiesa informācija par ar mani saistītu uzņēmumu nodokļu parādiem. Vēlos uzsvērt, ka publiski izskanējusī informācija ir nekorekta, sagrozīta un uzskatāma par negodprātīgu konkurentu organizētu uzbrukumu manis vadītajam uzņēmumam," vēstulē uzsver Špillers.

Viņš norāda, ka "Alpha Baltic Media" tirgū veiksmīgi darbojas jau kopš 2008.gada. Uzņēmumam nav nekādu ilgstošu parādu, tas pilda visas savas saistības pret valsti nodokļu ziņā un pret sadarbības partneriem.

Špillers arī uzsver, ka uzņēmums SIA "Baltic Media" (iepriekš - "Alpha Baltic"), kura vārds medijos pēdējo dienu laikā parādījies saistībā ar nodokļu parādiem, viņam nepieder jau vairāk nekā gadu. "Šis uzņēmums manā vadībā veiksmīgi darbojās kopš 1996.gada. Uzņēmums ilgus gadus bija lielais nodokļu maksātājs, un VID to kā godprātīgu nodokļu maksātāju bija iekļāvis tā dēvētajā uzņēmumu "Baltajā sarakstā". Laikā no 2009. līdz 2016.gadam uzņēmums "Alpha Baltic" nodokļos samaksājis vairāk nekā piecus miljonus eiro," raksta Špillers.

Viņš norāda, ka "Baltic Media" daudzus gadus bija viena no "Top3" lielākajām Latvijas reklāmas aģentūrām, līdz 2011.gadā VID uzņēmumam piemēroja nodokļu uzrēķinu pusmiljona eiro apmērā. "Neskatoties uz to, ka šo nodokļu uzrēķinu uzņēmums uzskatīja par nepamatotu, minētā summa VID tika samaksāta. Tai pat laikā uzņēmums šo VID piemēroto nodokļu uzrēķinu apstrīdēja tiesā, un tiesvedība šajā procesā joprojām turpinās," skaidro Špillers.

Uzņēmējs vēstulē raksta, ka viņa vārds izskanējis arī saistībā ar uzņēmumu "Medialead", kurš savulaik nav pildījis savas finansiālās saistības pret vairākiem medijiem. "Vēlos uzsvērt, ka uzņēmums "Medialead" nekad nav piederējis man vai bijis ar mani citādi juridiski saistīts. Manis tolaik vadītais "Baltic Media" izmantoja "Medialead" kā starpnieka pakalpojumus reklāmas izvietošanai medijos. Uzņēmumam "Medialead" nonākot finansiālās grūtībās, cieta ne tikai atsevišķi mediji, bet arī manis tolaik vadītā "Baltic Media" reputācija. Tādējādi jebkādas apsūdzības par to, ka "Baltic Media" laikā, kad to vadīju es, būtu palicis parādā kādam no medijiem, ir absolūti nepatiesas. Tieši otrādi, lai gan tam nekāda juridiska pamatojuma nebija, "Baltic Media" centās iespēju robežās norēķināties ar medijiem tiešā veidā - "Medialead" vietā," skaidro Špillers.

Tāpat Špillers uzskata par būtisku skaidrot savu nostāju arī par uzņēmuma SIA "Servoid" darbību, kuram šobrīd uzsākts maksātnespējas process. "Vēlos uzsvērt, ka es, kā viens no uzņēmuma īpašniekiem un uzņēmuma valdē darbojos tikai deviņus mēnešus no 2017.gada 8.septembra līdz 2018.gada 2.julijam un uzņēmuma vadībā iesaistījos ar mērķi optimizēt tā darbību un uzņēmumu glābt, taču toreizējā ekonomiskajā situācija tas izrādījās neiespējami," norāda Špillers.

"Es reklāmas industrija darbojos jau vairāk nekā 30 gadus, kuru laikā vienmēr esmu iestājies par nodokļu samaksu un godprātīgu konkurenci. Esam piedalījušies ne mazums iepirkumos, un tas vienmēr noticis saskaņā ar oficiāli izsludinātiem konkursu un iepirkumu nolikumiem un iepirkumu likumu. Diemžēl nākas secināt, kā šādu pieeju neatbalsta visi uzņēmumi, jo pēdējo dienu negatīvo publicitāti medijos nevaru dēvēt nekā citādi kā par konkurentu īstenotu nomelnošanas kampaņu," raksta Špillers.