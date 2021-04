Video: Kā darbosies vienotā vakcinācijas pret Covid-19 IT sistēma

No pirmdienas, 19. aprīļa, darbu sācis uzlabotais manavakcina.lv portāls, kur iedzīvotāji no atvērtajām prioritārajām grupām varēs izvēlēties konkrētu vakcinācijas vietu un laiku no integrēto ārstniecības iestāžu un ģimenes ārstu prakšu kalendāriem, preses konferencē pauda veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Veselības ministrija preses konferencē informēja par vienotās Covid-19 vakcinācijas IT sistēmas darbības pakāpenisku uzsākšanu. Tiešraidei varēja sekot līdzi portālā "Delfi".

Preses konferencē piedalījās veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), SIA "ZZ dats" direktors Edžus Zeiris, SIA "Mobilly" izpilddirektors Ģirts Slaviņš, Vakcinācijas projekta IT koordinators Māris Dreimanis, AS "Veselības centru apvienība" Klientu apkalpošanas centra vadītāja Lolita Ķerve un ģimenes ārsts Andris Baumanis.

Uzlabotais "manavakcina.lv" portāls jeb "ViVaT" ir IT sistēma, kas koordinē Covid-19 vakcinācijas veicēju kalendārus, reģistrē vakcinācijas faktu, kā arī uztur aktuālu iedzīvotāju vakcinācijas statusu un atbilstību prioritārajām grupām.

Līdz šim vakcinācijas process tika organizēts manuāli, līdz ar to papildu cilvēkresursi ir izmantoti iedzīvotāju sarakstu veidošanā, apzvanīšanā un pierakstu koordinēšanā. Astoņu nedēļu laikā ir izstrādāts vienotais vakcinācijas tīkls ViVaT un uzlabotā manavakcina.lv vietne, kurā ikviens Latvijas iedzīvotājs, kura vakcinācijas prioritārā grupa ir atvērta, pats var izvēlēties gan vakcinācijas vietu, gan laiku.

Vakcinācijas pakalpojuma sniedzējiem uzlabotajā sistēmā būs iespējams uzreiz pārliecināties par personas piederību prioritārajai grupai, ērtāk tiks nodrošināta vakcinācijas fakta reģistrācija, kā arī ērtāk varēs pasūtīt vakcīnas.

Savukārt iedzīvotāji varēs izvēlēties vakcinācijas iestādi un vēlamo laiku. Ja iedzīvotājs pieder pie konkrētas atvērtas prioritārās grupas, viņš "manavakcina.lv" portālā varēs redzēt pēc sākotnēji norādītā reģiona sev tuvākos vakcinācijas punktus un, ja tajā būs pieejamas Covid-19 vakcīnas, varēs pieteikties. Pēc pieteikšanās uz konkrētu laika intervālu (piemēram, pulksten 10-12), jāsagaida apstiprinājums, kur būs minēts konkrēts laiks, piemēram, pulksten 10.15, informēja Žeiris.

Gadījumā, ja iedzīvotājs vairs neatrodas sākotnēji norādītajā vēlamajā vakcinēšanas reģionā, to var nomainīt un izvēlēties citu sev ērtāko vakcinēšanās punktu. Pavļuts atgādināja, ka tiem iedzīvotājiem, kuri jau ir aizpildījuši pieteikumu "manavakcina.lv", nekas nav jāmaina un nav jāpiesakās no jauna vakcīnas rindā.

Tāpat jaunajā risinājumā būs iespējams mainīt pierakstus, redzēt, kur saņemta pirmā pote. Sistēmā nebūs iespējams izvēlēties konkrēta ražotāja vakcīnu.

Līdz ar lielāku vakcīnu pieejamību Latvijā, palielināsies arī piedāvātās vakcinācijas vietas vietnē manavakcina.lv. Turpmākās divas nedēļas jaunajai sistēmai noteikts pārejas posms jeb pastiprinātas uzmanības režīms, lai operatīvi veiktu nepieciešamos papildinājums, ja tādi būs nepieciešami.

Kā pauda Ķerve, līdz šim "Veselības centrā 4" bija ļoti liela klientu apkalpošanas jauda, jo bija jāsazvana cilvēki, jāuzklausa atteikumi, jāpārceļ pieraksti, savukārt jaunais sistēmas risinājums ļaus pašam cilvēkam pierakstīties, tikmēr zvanu centru darbinieki apkalpos tos cilvēkus, kam ar digitālajām prasmēm veicas grūtāk. Veselības ministrijā norāda, ka pa tālruni 8989 pieteikties Covid-19 vakcīnai konkrētā vietā un laikā varēs no nākošās nedēļas, 26. aprīļa.

ViVaT izstrādājuši vadošie Latvijas IT uzņēmumi: SIA "ZZ Dats", kas kā apakšuzņēmējus piesaistījis SIA "Kleintech Services", SIA "Mobilly", SIA "Blue Bridge Technologies", SIA "Meditec", SIA "Rixcat".

Sistēmas izstrāde izmaksājusi 817 500 eiro, tai skaitā vakcinācijas IT risinājuma kodola izstrāde – 473 352 eiro, integrācija ar ārstniecības iestāžu IT sistēmām - 232 320 eiro. Papildu izmaksas veido serveru infrastruktūras īre, Nacionālā veselības dienesta sistēmas uzturēšanas darbaspēks, kā arī iedzīvotāju digitālā apziņošana.