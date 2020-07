Video: Neapliekamā minimuma ieviešanu primārajam mājoklim virzīs izlemšanai valdībā

Otrdien, 21. jūlijā, Tieslietu ministrijā (TM) notika starpinstitūciju sanāksme par grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas paredz neapliekamā minimuma ieviešanu primārajiem mājokļiem 100 000 eiro apmērā. Neskatoties uz nesaskaņotajiem jautājumiem, TM virzīs šos likumprojektus izskatīšanai Ministru kabinetā jau augustā, portāls "Delfi" uzzināja ministrijā.

TM sanāksmē vēlreiz prezentēja izstrādātās izmaiņas, kas paredz, ka primārajam mājoklim ar kadastrālo vērtību līdz 100 000 eiro, nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) tiek atcelts, bet primārajam mājoklim ar lielāku vērtību – tiek piemērots neapliekamais minimums 100 000 eiro apmērā un starpībai vēl piemēro samazinošo koeficientu 0,2 (nodokli rēķinātu no atlikuma 1/5 daļas). Zemei nodokli rēķinātu no 1/5 daļas no kadastrālās vērtības.

Kopumā saskaņošanas sanāksmē tika gūta vienota izpratne, ka ir nepieciešams pārskatīt NĪN politiku, kā arī ieviest neapliekamo minimumu, akcentē TM.

Viedokļi gan nesakrita par neapliekamā minimuma piemērošanas veidiem, tomēr sanāksmē tika panākta vienošanās, ka TM precizēs atsevišķas likumprojekta normas un virzīs jautājuma izskatīšanu Ministru kabinetā.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) atzina, ka "ierēdņu līmenī netiks panākta vienošanās par visiem konceptuālajiem jautājumiem, tāpēc šo likumprojektu paketi nepieciešams virzīt izlemšanai valdības līmenī. Mums ir jāpanāk, ka NĪN tiek piemērots taisnīgi. Nedrīkst nesamērīgi paaugstināt nodokļa slogu ikviena iedzīvotāja primārajam mājoklim. Jaunās kadastrālās vērtības netiks piemērotas, kamēr netiks pārbūvēta NĪN sistēma.

Jau vēstīts, ka TM notika starpinstitūciju sanāksme par grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" un grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas tika rīkota, lai apspriestu saskaņošanas procesā izteiktos priekšlikumus un iebildumus.

Pēc sanāksmes tieslietu ministrs Bordāns informēja par pārspriesto attiecībā uz iniciatīvu atcelt NĪN iedzīvotāju primārajam mājoklim, ieviešot neapliekamo minimumu 100 000 eiro. Preses brīfingam bija iespējams sekot tiešraidē portālā "Delfi".

Kā ziņots, TM jūlija vidū informēja, ka ir izstrādāts un nodots publiskajai apspriešanai jauno kadastrālo vērtību projekts, kas daudziem īpašumiem paredz kadastrālo vērtību palielināšanu un varētu stāties spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Bordāns iepriekš norādījis, ka valdības uzdevums ir pārrēķināt kadastrālās vērtības, bet ministrijas priekšlikums ir atcelt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) primārajam mājoklim.

Ņemot vērā, ka kadastrālā vērtība ir bāze arī nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, TM jau pirms gada sagatavoja grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas paredz NĪN atcelšanu primārajam mājoklim vērtībā līdz 100 000 eiro.

Tas nozīmētu, ka, piemēram, primārajam mājoklim ar kadastrālo vērtību 80 000 eiro nekustamā īpašuma nodokļa maksājums būtu 0 eiro, bet mājoklim ar kadastrālo vērtību 120 000 eiro NĪN tiktu rēķināts no 20 000 eiro vērtības. Līdzīgs princips tiktu attiecināts arī uz zemi zem primārā mājokļa, nosakot, ka šajos gadījumos nodokļa aprēķinam izmanto vienu piekto daļu no kadastrālās vērtības. Piemēram, ja kadastrālā vērtība ir 10 000 eiro, tad šobrīd nekustamā īpašuma nodoklis ir 150 eiro. Pēc TM piedāvājuma ieviešanas tie būtu 30 eiro.

Agrāk notikušajā starpinstitūciju sanāksmē netika gūts atbalsts šādam ministrijas piedāvājumam.

Savukārt Finanšu ministrija otrdien paziņojusi, ka TM piedāvātā kadastrālo vērtību maiņa neietekmēs nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķināšanas kārtību 2021. gadā.

Ministrijā atgādināja, ka Ministru kabinets 2019. gada oktobrī uzdeva TM un FM izstrādāt priekšlikumu, lai jaunās kadastrālās vērtības un izmaiņas NĪN politikā varētu stāties spēkā no 2022. gada 1. janvāra.

"Ministru kabineta uzdevumi ir doti atbilstoši ministriju kompetencei un paredz to secīgu izpildi tikai pēc TM uzdevuma – jauno kadastrālo vērtību sagatavošanas – izpildes, FM paredzot pienākumu sākt NĪN politikas izstrādi un saskaņošanu, nodrošinot, ka Ministru kabinetā jauns NĪN regulējums tiktu iesniegts 12 mēnešu laikā no prognozēto kadastrālo vērtību publiskošanas dienas," norādīja FM.