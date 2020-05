Piektdien, 1. maijā, aprit 100 gadi kopš pirmo reizi sanāca Satversmes sapulce – pirmais tautas vēlētais likumdevējs. Šai dienai par godu Saeimas administrācija ir sagatavojusi video rullīti, ar kuru ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir iespēja izprast šīs dienas nozīmi.

Satversmes sapulce uz pirmo sēdi pulcējās 1920. gada 1. maijā, un tās sanākšanu ļaudis svinēja ar sajūsmu, izejot ielās atbalsta manifestācijās.

"Satversmes sapulce, kuras uzdevums bija izstrādāt neatkarīgas Latvijas konstitūciju, pati bija ievēlēta pēc moderniem, Rietumeiropas mērogā progresīviem principiem – demokrātiski, piešķirot vēlēšanu tiesības abiem dzimumiem, ievērojot nacionālo minoritāšu intereses un citas brīvības. Tādēļ arī Satversme tapa, ievērojot šos pamatprincipus, un tā joprojām ir spēcīga, vieda un eiropeiska konstitūcija, kas uzsver mūsu valsts galvenās vērtības un veido lielo ietvaru Latvijas valsts pastāvēšanai," uzsver Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA).

Satversmes sapulces vēlēšanās 1920. gada 17. un 18. aprīlī nobalsot ieradās teju 85% no reģistrētajiem vēlētājiem. Likumdevēju veidoja dažādi politiskie spēki – sociāldemokrāti, latviešu pilsoniskās partijas, nacionālo minoritāšu pārstāvji un politiskie spēki.

Sākotnēji Satversmes sapulcē ievēlēja 150 deputātus no 16 sarakstiem. 1920. gada rudenī to papildināja vēl divi deputāti no Ziemeļvidzemes reģioniem, kuros aprīlī vēlēšanas nenotika, jo tobrīd tie vēl atradās Igaunijas armijas kontrolē.

Par Satversmes sapulces prezidentu kļuva Tautas padomes priekšsēdētājs Jānis Čakste. Pirmā tautas vēlētā likumdevēja prezidents pildīja arī valsts galvas funkcijas.

Satversmes sapulces pamatuzdevums bija konstitūcijas izstrāde. Vienlaikus tā pieņēma arī virkni citu likumu. Tās darba kārtībā bija valsts pārvaldes un tiesu darba noregulējums, Latvijas teritoriālais iedalījums, finanšu un sociālā sistēma, kā arī daudzi citi jautājumi.

Likumdevējs strādāja vairāk nekā divarpus gadus, kuru laikā tas sanāca uz 213 sēdēm.

Godinot Satversmes sapulces sanākšanas 100. gadadienu, Saeimas priekšsēdētāja un Prezidija locekļi piektdien noliks ziedus Čakstes atdusas vietā Otrajos Meža kapos, informē Saeimas Preses dienests.