Video: Turpmāk drīkstēs pulcēties pa divi vai ģimenes lokā; būs stingrāki sodi (18:05)

Svētdien, 29. martā, attālinātā Ministru kabineta ārkārtas sēdē ministri lēmuši par papildu piesardzības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, turpmāk nosakot stingrākus pulcēšanās ierobežojumus publiskās vietās. Paredzams, ka jau nākamnedēļ tiks arī pastiprināti sodi par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu neievērošanu.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pēc valdības sēdes, kurā tika izskatīta virkne papildinājumu Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējo situāciju un kura attālinātā formātā ilga vairāk nekā divas stundas, informēja, ka valdība ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību un apsteigtu notikumus, svētdien nolēmusi noteikt, ka turpmāk pulcēšanās publiskās iekštelpās un ārtelpās ir ierobežota līdz diviem cilvēkiem un ar divu metru atstarpi no pārējiem. Izņēmums skaita ziņā ir vienas ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Kariņš jaunos noteikumus vienkāršoti skaidroja kā "divi un divi" principu, proti: "Divi cilvēki un divu metru attālumā. Turamies divu metru attālumā no jebkura cilvēka, vai mēs esam veikalā, transportā, mežā, uz ielas. Nepulcējamies vairāk nekā divi cilvēki kopā," skaidroja Kariņš, atgādinot arī par izņēmumiem.

Vienlaikus Ministru prezidents arī sacīja, ka nākamajā nedēļā valdība lems par stingrākiem sodiem tām personām, kas neievēro noteikumus. "Vairums cilvēku saprot, un viņus nav jāsoda, bet vienmēr sabiedrībā ir kāds, kas to nesaprot. Lai būtu pilnīgi skaidri, mēs pieņemsim diezgan lielus soda apmērus par šo noteikumu neievērošanu," paskaidroja Kariņš.

Jaunumi šoferiem un baznīcām

Svētdien pieņemtie grozījumi nosaka, ka ārpus darba laika visām personām, kas ieradušās no ārzemēm un ir transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieki un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļi, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonām, ir jānodrošina pašizolācija, jānovēro savs veselības stāvoklis (divas reizes dienā - no rīta un vakarā - mērot ķermeņa temperatūru), kā arī ir jāievēro citi Ministru kabineta rīkojumā noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Lai nodrošinātu ostu darbības nepārtrauktību un kuģošanas drošību, Ministru kabinets atļauj ostu un to kontrolēto kapitālsabiedrību darbiniekiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Ministru kabinets nolēma, ka uz šajā punktā minētajiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma 136. panta ceturtās daļas noteikumi.

Savukārt Tieslietu ministrija infromē, ka Ministru kabinets lēma piešķirt tieslietu ministram papildu pilnvaras, lai nodrošinātu nepieciešamo rīcību Ministru kabineta rīkojumā ietverto ierobežojumu, kas attiecināmi uz reliģiskajām organizācijām, īstenošanā.

„Šajā laikā reliģiskās organizācijas veic ļoti svarīgu un atbildīgu sabiedrisku funkciju – tās sniedz garīgu mierinājumu un drošību visiem tiem, kam tas šobrīd nepieciešams. Es augsti novērtēju Tieslietu ministrijas un reliģisko organizāciju sadarbību, to pārstāvju atbildību un aktīvo iesaisti ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un aicinājumos ticīgajiem pēc iespējas atturēties no publisku vietu, tai skaitā, baznīcas, apmeklējuma. Tieši tādēļ dievkalpojumi šobrīd notiek bez ticīgo klātbūtnes. Zīmīgi, ka lielākajās reliģiskajās organizācijās ir ļoti laba iekšējā organizācija – kopīgi tiek pieņemti lēmumi, uzreiz tie tiek īstenoti visās baznīcās, līdz ar to, cilvēki ir mierīgi un tas ļoti palīdz darbā arī valsts iestādēm, tai skaitā, policijai. Cilvēki tiek vadīti ļoti konsekventi un pārdomāti – tādējādi samazinot neziņu un spriedzi. Būtiski, ka sekmīga sadarbība attīstās arī starp konfesijām, piemēram, katoļu Radio Marija pārraida Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dievkalpojumus. Savukārt, īstenojot Ministru kabineta piešķirtās pilnvaras noteikt vadlīnijas turpmākajai reliģisko norišu organizēšanai, pirmdien, 30. martā, pēc pārrunām ar reliģiskajām organizācijām sabiedrība tiks informēta par noteiktajiem drošības pasākumiem un izmaiņām ikdienas reliģiskajās norisēs," paziņojumā presei vēsta tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP).

Preses konferencē piedalījās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), veselības ministre Ilze Viņkele (AP) un finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) un Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, lai informētu par Ministru kabineta ārkārtas sēdē pieņemtajiem lēmumiem un aktuālo situāciju saistībā ar Covid-19.

Pēdējā diennaktī veikti 1057 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19. No tiem saslimšana apstiprināta 42 cilvēkiem, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Stacionēti 24 pacienti, no kuriem trīs ir ar smagu slimības gaitu, bet 21 personai slimības gaita ir viegla vai vidēja.

Jau ziņots, ka iepriekš Krīzes vadības koordinācijas grupas vadītāja vietniece Daina Mūrmane-Umbraško norādīja, ka nākamnedēļ varētu notikt Ministru kabineta sēde, kurā valdība, visticamāk, lemtu par stingrākiem pulcēšanās ierobežojumiem brīvā dabā.

Viņa stāstīja, ka piektdien, 27. martā, atbildīgās amatpersonas detalizēti diskutējušas par stingrākiem pulcēšanās ierobežojumiem un vienojušās, ka par tiem lems nākamnedēļ kādā no valdības sēdēm.

Ministru prezidenta birojā norādīja, ka Veselības ministrijas iesniegtie priekšlikumi tiek apspriesti ekspertu līmenī, darbam notiekot arī brīvdienās. Priekšlikumi izskatīšanai valdībā tiks iesniegti, tiklīdz būs panākta vienošanās par precīzu priekšlikumu redakciju.

Kā ziņots, piektdien veselības ministre Ilze Viņķele (AP) raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" sacīja, ka Veselības ministrija (VM) rosinās atļaut pulcēšanos brīvā dabā – tādās vietās kā parki, tostarp dabas parki, pludmales – maksimums diviem cilvēkiem vai vienas mājsaimniecības locekļiem.

Ministre uzsvēra, ka Ministru kabinets ir gatavs strādāt ļoti operatīvi. "Cilvēki var jau droši sākt gatavoties [..] Negāžamies baros tais populārajās atpūtas vietās," viņa teica.

Veselības ministre iepriekš arī skaidroja, ka valdība būtu gatava ierobežojumus pieņemt arī brīvdienās. "Vilcināšanās ar sabiedrības pulcēšanās ierobežojumiem nebūs," uzsvēra Viņķele.

Ministres padomnieks Edgars Skvariks piektdien sacīja, ka ministrija ir nodevusi priekšlikumus ar premjera rīkojumu izveidotajai darba grupai, un grozījumu redakcija tiek saskaņota.

Komentējot VM ierosinājumu, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) ar padomnieces Beatas Jonites starpniecību norādīja, ka neatkarīgi no ārkārtējās situācijas ierobežojuma apjoma Valsts policija arī turpmāk nodrošinās sabiedrisko kārtību un veiks kontroles pasākumus.

Kā vēstīts, Viņķele 26. martā žurnālistiem pavēstīja, ka, lai cīnītos ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību, sākts vērtēt iespēju jau tuvākajā laikā ierobežot cilvēku pulcēšanos brīvā dabā.

No 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Ir aizliegti arī visi sabiedrībai publiski pieejami svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumi, kas tostarp notiek naktsklubos un diskotēkās, kā arī aizliegtas sapulces, gājieni, piketi un reliģiskās darbības veikšana pulcējoties.

Tāpat ir ierobežota neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus, kā arī noteikti citi ierobežojumi.

250