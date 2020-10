Video: Vai slimnīcas gatavas Covid-19 slimnieku pieplūdumam – komentē speciālisti

Saistībā ar Covid-19 izplatību Latvijā, pirmdien, 26. oktobrī, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informēja par epidemioloģisko situāciju valstī. Portāls "Delfi" piedāvāja preses konferencei sekot līdzi tiešraidē.

Uz mediju jautājumiem atbildes sniedza SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. Tāpat žurnālisti tika informēti par Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (VOMK) pirmdien lemto saistībā ar slimnīcu gatavošanos lielākam Covid-19 stacionēto pacientu pieaugumam. Par to informēja VOMK priekšsēdētāja Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško.

"Iepriekšējās nedēļas dati, ja tā var teikt, parādīsies slimnīcās septiņu dienu laikā," norādīja Mūrmane-Umbraško. Jo vairāk atklāti pozitīvi gadījumi, jo lielāka iespēja, ka pieaugs slimnīcā stacionēto pacientu skaits – tas jau iepriekšējās nedēļās no visiem pozitīvajiem gadījumiem ir pieaudzis no 7% līdz 10%, viņa piebilda.

Šobrīd, balstoties SPKC teiktajā, tas varētu palielināties arī līdz 12,5%, uzsvēra Mūrmane-Umbraško.

Tāpēc ir svarīgi sākt gatavoties iespējamam pacientu skaita palielinājumam, kas ir ļoti iespējams, ja situācija kopumā netiks stabilizēta un saslimstība turpinās pieaugt.

Mūrmane-Umbraško norādīja: "Šodien lēmām, ka izsludinām tā saukto "oranžo gatavības režīmu" attiecībā uz slimnīcu darbu, kas nozīmē, ka mēs šīs nedēļas laikā pastiprināti gatavojamies iespējamam pacientu skaita pieaugumam šīs nedēļas beigās un nākošajā nedēļā."

Tas nozīmē, ka šonedēļ notiek darbs, Neatliekamās palīdzības dienestam (NMPD) sadarbojoties ar reģionālajām slimnīcām, lai veidotu slimnīcās "tranzīta nodaļas". "Tā ir nodaļa, kurā tiek ievesti pacienti ar aizdomām uz Covid-19, viņi tur uzkavējas zināmu laiku, lai precizētu šo diagnozi," skaidroja valsts sekretāre, piebilstot, ka pēc diagnozes precizēšanas tiek lemts par tālāku ārstēšanu.

"Latvijā pilnīgi noteikti nav pārstājusi darboties veselības aprūpes sistēma, un mēs turpinām ārstēt gan onkoloģijas, gan sirds asinsvadu slimības, līdz ar to, pēc šīs pacienta novērtēšanas viņi tiek novirzīti tālākai ārstēšanai," uzsvēra Mūrmane-Umbraško.

Šādu tranzīta nodaļu izveidošana pasargās arī slimnīcas personālu, jo šajās nodaļās personāls strādā īpašas piesardzības apstākļos, apgalvoja Mūrmane-Umbraško.

Mūrmane-Umbraško norādīja, ka tādas jau ir izveidotas Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) un Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS).

Viņa uzsvēra, ka šīs nedēļas laikā tiks detalizēti sagatavota informācija par intensīvās terapijas gultām, lai vienotos, kur šīm gultām "jābūt nosacīti brīvām", lai tās tiktu rezervētas cilvēkiem, kuriem ir akūtāk nepieciešams. Tāpat viņa norādīja, ka papildus tiks meklētas slimnīcas, kurp pacienti varētu tikt pārvesti.

Svarīgi ir arī uzsākt diskusijas ar ģimenes ārstiem, lai viņi varētu vairāk iesaistīties to pacientu aprūpē, kuri ārstējas mājās, uzsvēra Mūrmane-Umbraško.

Līdz piektdienai ir paredzēts strādāt pie konkrēta plāna, kā mobilizēt darbus, tāpat arī apzināt tos plānveida pakalpojumus, kuru sniegšanu varētu, ja nepieciešams, no nākošās nedēļas sākt samazināt.

Viņa pieļāva, ka tie varētu būt saistīti ar dienas stacionārā veiktajām operācijām, kas varētu tikt apturētas, lai mobilizētu personālu.

Tāpat pakalpojumu samazināšana varētu attiekties uz neiroloģiju, bet, līdzīgi kā pavasarī, nav plānots samazināt palīdzības sniegšanu onkoloģijas pacientiem, uzsvēra Mūrmane-Umbraško.

"Ambulatorā veselības aprūpe ir tā, kas pēc iespējas ilgi jāatstāj pacientiem pieejama," akcentēja Mūrmane-Umbraško.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 2237 Covid-19 testi, reģistrēti 79 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī četri nāves gadījumi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Divi no mirušajiem bijuši vecuma grupā no 55 līdz 60 gadiem, bet vēl divi vecuma grupā no 80 līdz 95 gadiem.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 3,5%.

Latvijā kopā saslimušas 4757 personas un 1357 izveseļojušās.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 60 ar Covid-19 inficētie.

Aizvadītajā diennaktī stacionēti 23 Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija.

Kopā stacionāros Latvijā ārstējas 165 Covid-19 pacienti, 158 pacienti slimnīcās ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu, bet septiņi – ar smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāriem izrakstīti 325 pacienti.