Vidusskolēni konkursā var iegūt stipendijas mācībām starptautiskā skolu tīklā

Starptautisko skolu tīkls "United World Colleges" (UWC) aicina 10. un 11. klašu skolēnus pieteikties konkursā, lai iegūtu stipendiju mācībām UWC skolu tīklā, informēja UWC Latvijas organizācija.

UWC sola, ka tās mācību programma apvieno augstus akadēmiskos standartus ar mācību aktivitātēm, kas paplašina pasaules redzējumu, kā arī veicina sociālo atbildību un līderības spējas.

Stipendiju ieguvējiem būs iespēja pārstāvēt Latviju kādā no UWC skolām, divus gadus dzīvojot un mācoties starptautiskā vidē. Lai pretendētu uz mācību vietām, jauniešiem jābūt 15 līdz 17 gadus veciem un gataviem sevi apliecināt trīs konkursa kārtās.

Uzvarētājiem būs iespēja iegūt ceļazīmes uz kādu no UWC skolām. Izraudzītie skolnieki nākamā gada septembrī uzsāks mācības koledžās Itālijā, Vācijā, Tanzānijā un Japānā divu gadu garumā. Skolu absolvējot, jaunieši iegūs ne tikai starptautiski atzītu vidējās izglītības diplomu, bet arī kultūrsociālu pieredzi, mācoties kopā ar jauniešiem no vairāk nekā 80 valstīm.

Pieteikumus var iesniegt līdz 10. janvārim.

Kā uzsver UWC, tā ir starptautiska izglītības kustība, kuras mērķis ir padarīt izglītību par spēku, kas apvieno cilvēkus, nācijas un kultūras, nodrošinot mieru un ilgtspējīgu nākotni.

Šobrīd skolu tīklā ir 18 skolas un koledžas četros dažādos kontinentos. Latvijā UWC kustība darbojas kopš 1992. gada, katru gadu izsludinot konkursu par vairāku ceļazīmju iegūšanu kādā no tīkla koledžām. Līdz šim aptuveni 100 jaunieši gan no Rīgas, gan reģioniem pārstāvējuši Latviju kādā no UWC koledžām.