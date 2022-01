Vidzemē un Latgalē apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem

Pirmdienas vakarā vietām Vidzemē un Latgalē apledojuma veidošanās apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informēja VAS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Slidenos ceļu posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, uz ceļiem strādā 16 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Līgatnes līdz Virešiem, Valmieras šosejas (A3) posmā no Strenčiem līdz Valkai, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Izvaltas līdz Paterniekiem.

Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Rīgas, Cēsu, Gulbenes, Krāslavas, Ogres un Valkas apkaimē.

Uz vietējiem autoceļiem šovakar ļoti apgrūtināta braukšana ir Cēsu apkaimē.

Grants autoceļi, kas ziemā tiek uzturēti ar sniega kārtu, atkusnī var būt ļoti slideni, jo kūstošais sniegs un lietus veido ledus kārtu. Šo ceļu kaisīšana ar pretslīdes materiāliem vai rievu ievilkšana šādos laikapstākļos ir neefektīva, jo kūstošais snigs un lietus noskalo smiltis no ceļa, bet rievojums izkūst.

LVC aicina autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem, braucot pa vietējās nozīmes autoceļiem, izvēlēties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu, drošu braukšanas ātrumu, ieturēt lielāku distanci līdz priekšējam automobilim, kā arī neveikt straujus manevrus.

Meteorologu prognozes liecina, ka atkusnis turpināsies līdz nedēļas vidum, kad pakāpeniski gaisa temperatūra kļūs zemāka.