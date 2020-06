Vidzemes pašvaldību vadītāji aicina pārskatīt sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkumu

Vidzemes pašvaldību vadītāji aicina pārskatīt sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkuma procesu, informēja Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) sabiedrisko attiecību vadītāja Anita Āboliņa. Ar šādu aicinājumu pašvaldību vadītāji vērsušies pie sabiedrības, neadresējot to konkrētām valsts amatpersonām.

Āboliņa norādīja, ka pēc iepazīšanās ar VSIA "Autotransporta direkcija" konkursa rezultātiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Latvijas reģionālajā maršruta tīklā turpmākos desmit gadus, VPR pašvaldību vadītājiem radušās bažas par turpmāko sabiedriskā pakalpojumu kvalitāti un pieejamību attālajās reģiona teritorijās, tāpēc viņi rosina pārskatīt šī iepirkuma procesa organizēšanu.

Ņemot vērā šī brīža strīdīgo situāciju par konkursa rezultātiem, atklāts jautājums ir par to, vai reģiona iedzīvotājiem nenāksies piedzīvot brīdi, kad, līdz ar pārsūdzības procesa uzsākšanos, sabiedriskā transporta pakalpojumi uz kādu laiku nebūs pieejami vispār, jo iepriekšējo līgumu termiņš ar pārvadātājiem būs beidzies, bet jaunie līgumi nebūs stājušies spēkā, uz riskiem norāda VPR pašvaldību vadītāji.

VPR piekrīt, ka ikviens sabiedriskā transporta pasažieris ir pelnījis pārvietoties ar kvalitatīvu autobusu, lai brauciens būtu ērts un patīkams, tomēr vienlaikus norāda uz paradoksu – kvalitatīvi sniegts, bet rets pakalpojums neesot risinājums vietējās mobilitātes veicināšanai.

"Pieļauju, ka Vidzemē un arī citviet Latvijā ir daudz vietu, kurās iedzīvotāji būtu ar mieru izmantot daudz pieticīgāk aprīkotu sabiedrisko transportu, nekā tas tika prasīts iepirkuma dokumentos, lai tikai autobuss vispār kursētu - pietiekamā intensitātē un iedzīvotājiem derīgā maršrutā," norādījis VPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents (ZZS).

Vispirms būtu jādomā par vienmērīga sabiedriskā transporta tīkla nodrošinājumu un tikai pēc tam par "ekstrām", uzskata Vents.

Vienlaikus VPR pašvaldību vadītāji norāda, ka pašlaik nav skaidrs, kāpēc apzināti tika veicināta vietējā tirgus sagraušana, tik vērienīgā iepirkumā ļaujot startēt ārvalstu pārvadātājiem, ignorējot pašmāju lielāko pārvadātāju ilggadējo pieredzi un to iepriekš veikto iemaksu apmēru valsts budžetā, un, faktiski, veicinot bezdarba līmeņa pieaugumu reģionos.

Līdzšinējais Latvijas iekšējā tirgus pārvadātāju skaits, kā arī to piederība gan publiskajam, gan privātajam sektoram bija atbilstoši tam, lai konkurss arī valsts robežās būtu organizēts pietiekamas konkurences apstākļos un rezultāti būtu objektīvi.

VPR pievienojas publiskajā telpā iepriekš paustajam viedoklim par to, ka neesot skaidrs, vai, izvērtējot pretendentus, ņemti vērā visi būtiskie kritēriji, tajā skaitā, izvērtēts, cik sociāli atbildīgs ir bijis uzņēmums, vai piedāvātā cena atbilst reālajām izmaksām, ar kurām iespējams izpildīt konkursā izvirzītās prasības. Ņemot vērā iepriekš izskanējušos argumentus, ka pretendentu piedāvājums vērtēts saskaņā ar kritērijiem, jāpieļauj, ka, iespējams, izvirzīto kritēriju saraksts nav bijis pietiekošs.

Vienlaikus ar šī konkursa norises gaitu, Vidzemes pašvaldību priekšsēdētāji rosina aizsākt diskusiju par to, cik ilgi Latvijas publiskajā pārvaldē noteikumus turpinās diktēt zemākā cena, kas tiek uzskatīta par galveno kritēriju, izvērtējot pieteikumus.

Viņi norāda, ka citviet ārvalstīs jau sen izstrādāti dažādi modeļi, kas primāri paredz priekšroku dot vietējam pakalpojuma sniedzējam, vienlaikus par galveno kritēriju izvirzot kvalitāti un inovatīvus risinājumus. Piemērs no Somijas, kur pašvaldība, izsludinot iepirkumu, nosauca konkrētu summu, ko tā atvēlēs uzvarētājam, un līgums tika slēgts ar pretendentu, kurš iesniedza sabiedrībai visizdevīgāko, ilgtspējīgāko un inovatīvāko piedāvājumu.

Jau vēstīts, ka Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegtas 11 sūdzības konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021.gada, tostarp trīs sūdzības iesniegusi Cēsu pašvaldības AS "Cata", vienu – SIA "Gulbenes autobuss" un SIA "Balvu autobuss", kā arī vienu sūdzību iesniegusi SIA "VTU Valmiera". Sūdzību izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts.

Maijā konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. gada tika izraudzīti uzvarētāji 12 maršrutu tīkla daļās jeb lotēs no kopumā 16.

Tostarp lotē "Bauska" uzvarēja AS "Nordeka", lotē "Daugavpils, Krāslava" -· SIA "Daugavpils autobusu parks", lotē "Gulbene, Alūksne, Balvi" - apvienība AS "Nordeka" un SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Jelgava, Dobele" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Kuldīga, Saldus" - SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Liepāja" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Madona" - SIA "Tukuma auto", lotē "Pierīga" - apvienība AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka", lotē "Rēzekne, Ludza" - AS "Rēzeknes autobusu parks", lotē "Talsi, Tukums" - AS "Talsu autotransports" lotē "Talsi, Tukums", lotē "Valmiera, Valka, Smiltene" - apvienība SIA "Sabiedriskais autobuss" un UAB "Vlasava" bet lotē "Ventspils" - AS "Talsu autotransports".

Ņemot vērā, ka četrās daļās – "Cēsis", "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni", "Limbaži, Sigulda" un "Ogre, Aizkraukle" – visu pretendentu sagatavotie piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām, tuvākajā laikā tiks sludināts jauns konkurss.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 16 maršrutu tīkla daļās kopumā tika saņemti 40 piedāvājumi, kurus iesniedza 15 pretendenti.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzdevis satiksmes ministram skaidrot reģionālo pārvadājumu konkursu.