'Vītolu fonds' 12. klašu skolēnus aicina pieteikties stipendijai

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo izglītības iestāžu beidzēji no 15. janvāra līdz 1. martam ir aicināti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2020./2021. mācību gadam, kas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem, portālu "Delfi" informēja fondā.

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, ir apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.

Šajā gadā ir atvieglota pieteikšanās stipendijām. Kandidātam ir tikai jāaizpilda pieteikuma anketa Vītolu fonda mājaslapā. Pēc pieteikuma iesniegšanas fonda pārstāvis apstiprinās tā saņemšanu elektroniskā vēstulē.

Stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 eiro mācību gadā. Fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendiju vēlas piešķirt un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

Šajā mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 760 jaunieši, stipendijās tiks izmaksāts vairāk nekā 1,4 miljoni eiro. Vītolu fonds administrē vairāk kā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu ziedojumus no Latvijas, Amerikas, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Horvātijas, Vācijas un Zviedrijas.

Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā 3 700 jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa no viņiem ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: "Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem."

Elektroniskās anketas aizpildīšanas termiņš: līdz šī gada 3. martam.