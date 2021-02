VM apsver atstāt 'atvērtas durvis' atsevišķu viedokļu līderu ārpusrindas vakcinācijai

Lai veicinātu sabiedrību vakcinēties pret Covid-19, Veselības ministrija (VM) apsver atstāt "atvērtas durvis" atsevišķu viedokļu līderu jeb vakcinācijas "vēstnešu" ārpusrindas vakcinācijai, izriet no valdībā otrdien apstiprinātā VM informatīvā ziņojuma.

Tajā skaidrots, ka viedokļu līderi ir personas, kurām ir īpaši nopelni sabiedrības labā, dažādu nevalstisko organizāciju līderi un personas, kuru viedoklī konkrētas sabiedrības grupas ieklausās un kurām uzticas. "Minētās personas ar savu rīcību vakcinējoties sniegs pozitīvu piemēru pārējiem un iedrošinās šaubīgos sabiedrības pārstāvjus vakcinēties," norādīts ziņojumā.

VM portālam "Delfi" norādīja, ka netiks veidota atsevišķa prioritārā grupa, kurā šie cilvēki tiktu iekļauti, taču šādas "atvērtas durvis" ļautu ārpusrindas kārtībā vakcinēt atsevišķus cilvēkus.

Tāpat dokumentā skaidrots, ka nepieciešams nodrošināt maksimāli efektīvu vakcinācijas procesu un vakcinācijas ātrumu, un lai tiktu izmantoti visi vakcinācijas resursi, kas konkrētajā brīdī ir pieejami. Līdz ar to, veidojot vakcinējamo rindu, prioritāri vakcinējamo sabiedrības grupu secība tiek vadīta elastīgi.

Ziņojumā skaidrots, ka nepieciešams plānot vakcinējamo rindo, ņemot vērā pieejamo vakcīnu apjomu un vakcinācijas kapacitāti. Gadījumā, ja šie lielumi pārsniedz pieteikušos personu skaitu, nepieciešams veikt proaktīvu prioritārās sabiedrības grupas pārstāvju piesaistīšanu.

Savukārt, lai nodrošinātu to, ka vakcīnu daudzdevu flakoni tiek izmantoti pietiekami efektīvi, ja tiek konstatēti vakcīnu atlikumi atvērtā flakonā vakcinācijas dienas vai nedēļas nogalē, var tikt dota iespēja vakcinēties arī citām personām, kas konkrētajā brīdi ir gatavas to darīt, ja iespējams, personām no sabiedrības grupām ar nākamajām prioritātēm, piemēram, izbraukuma vakcinācijas gadījumā kolektīvā vai mājās var tikt piedāvāta vakcinācija arī personām, kas neatbilst prioritāri vakcinējamai sabiedrības grupai, bet atrodas izbraukuma vakcinācijas vietas tuvumā.

Veselības ministrijā arī norādīja, ka Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupā ir pārrunāti priekšlikumi par vakcinējamām personām, kas neietilpst iepriekš noteiktās prioritārajās grupās.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka apstiprinātās prioritārās grupas ir šādas:

• Veselības aprūpes darbinieki (kas aprūpē Covid-19 pacientus, ārstniecības personas slimnīcās, ambulatori un izglītības iestādēs, ģimenes ārsti, farmaceiti u.c.), pacienti ar nopietnām medicīniskām indikācijām vai gaida nopietnas manipulācijas (piem. onkoloģiskie, gaida operāciju, ilgstoši stacionārā u.c.);

• sociālās aprūpes centri (un pielīdzināmi), kritiskās amatpersonas valsts darbības nepārtrauktībai un drošībai;

• seniori virs 70 gadiem, pacienti ar noteiktām hroniskām slimībām un viņu mājsaimniecības, kā arī personas, kas mājās aprūpē smagi slimos;

• izglītības iestāžu darbinieki, operatīvo dienestu darbinieki, NBS, Ieslodzījuma vietu un Valsts probācijas dienesta darbinieki, energoapgādes kritiski svarīgie darbinieki;

• personas speciālās iestādēs (ieslodzījumā, patversmēs);

• nozaru kritiski svarīgie darbinieki, reliģisko organizāciju personāls;

• uzņēmumu darbinieki, kas sastopas ar lielu skaitu cilvēku, uzņēmumu darbinieki lielos kolektīvos un jāstrādā kopā, ekonomikai svarīgāko uzņēmumu darbinieki;

• Visi pārējie iedzīvotāji.

Saskaņā ar Latvijā apstiprināto vakcinācijas pret Covid-19 plānu, 5. februārī darbu uzsāka Covid-19 vakcīnas agrīnās pieteikšanās vietne www.manavakcina.lv, kur uz 9. februāra pulksten 10 jau 64 000 iedzīvotāji pieteikušies savai vakcīnai.

Rīt, 10.februārī darbu uzsāks jau otrs no kopā četriem plānotajiem pieteikšanās veidiem – bezmaksas tālruņa līnija 8989. Visiem iedzīvotājiem, arī tiem, kas atrodas prioritārajās grupās, ir jāpiereģistrējas vai nu vietnē www.manavakcina.lv, vai arī pa tālruni 8989 (no 10. februāra).

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV/PCL) iepriekš jau norādīja, ka sociālās aprūpes centri ir gatavi uzsākt savu klientu vakcināciju.