VUGD brīvdienās dzēsis siena ruļļus, labību un kombainu

Notiekot aktīvai ražas novākšanai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) biežāk saņem izsaukumus, kuros deg labības rugāji, siena ruļļi un lauksaimniecības tehnika, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

Piektdien Preiļu novadā dega siena ruļļi, Talsu novadā dega labības rugāji 1000 kvadrātmetru platībā, Dienvidkurzemes novadā dega kombaina motortelpa, Ogres novadā dega labības rugāji 400 kvadrātmetru platībā, Valmieras novadā –labības rugāji trīs hektāru platībā, Kuldīgas novadā dega kombains un labības rugāji.

Labības rugāji dega arī Dienvidkurzemes novadā. Savukārt Limbažu novadā dega siena prese un siena rullis.

Sestdien Varakļānu pagastā dega kombains 15 kvadrātmetru platībā, bet svētdien Dobeles novada Bukaišu pagastā dega rugāju lauks piecu hektāru platībā.

Svētdienas vakarā saņemts izsaukums uz Ķekavas novada Rāmavu, kur ugunsgrēks izcēlies neapsaimniekotā ēkā. Ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka deg neapsaimniekota ferma. Pusnaktī ugunsgrēks likvidēts.

Tāpat VUGD saņēma izsaukumu uz Caunes ielu Rīgā, kur ugunsgrēks izcēlies septiņstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka septītā stāva dzīvoklī deg virtuves tehnika un mēbeles. No ēkas ugunsdzēsēji evakuēja piecus cilvēkus.

Tāpat VUGD steidzās uz Birztalu ielu Rīgā, kur ugunsgrēks izcēlies noliktavas ēkā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka vienstāvu noliktavas ēkā deg ventilācijas sistēmas iekārta.

Naktī uz svētdienu glābēji devās uz Uzvaras ielu Alūksnē, kur blakus dzīvojamai mājai bija aizdedzis šķūnis. Notikuma vietā VUGD darbinieki konstatēja, ka dega saimniecības ēka, un liesmas ir pārmetušās uz blakus esošo māju, kuras jumts deg 40 kvadrātmetru platībā, kā arī blakus esošo šķūni, kas dega 110 kvadrātmetru platībā. Puspiecos no rīta ugunsdzēsējiem izdevās ierobežot liesmu izplatīšanos.

Aizvadītajās dienās glābēju palīdzība bija nepieciešama vairākiem cilvēkiem, kuri apmaldījušies mežā. Piektdienas vakarā VUGD saņēma informāciju, ka Madonas novada Ērgļu pagastā cilvēks ir laivojis, piestājot krastā, iegājis mežā un apmaldījies. Ugunsdzēsēji ar cilvēku sazinājās telefoniski, raidīja autocisternas skaņas signālu un pēc aptuveni pusstundas viņu atrada. Savukārt sestdien neilgi pirms 23 vakarā VUGD saņēma informāciju, ka Ogres novada Birzgales pagastā mežā ir apmaldījušies trīs cilvēki. Ugunsdzēsēji kopā ar Valsts policijas darbiniekiem uzsāka meža pārmeklēšanu no vietas, kur cilvēki iegāja mežā. Meklēšanas darbu laikā tika ieslēgta arī autocisternas skaņas un gaismas sistēma. Pēc trīs stundu darba apmaldījušies cilvēki tika atrasti un izvesti no meža. Svētdien izsaukums saņemts uz Jēkabpils novada Leimaņu pagastu, kur mežā apmaldījies cilvēks. VUGD darbinieki telefoniski sazinoties ar cilvēku, noskaidroja viņa aptuveno atrašanās vietu. Šajā vietā glābēji ieslēdza autocisternas skaņas signālu, kuru cilvēks sadzirdēja un iznāca no meža.

Piektdienas vakarā ugunsdzēsēji devās uz Gulbenes novada Rankas pagastu, kur pēc ceļu satiksmes negadījuma vieglajā automašīnā bija iespiests cilvēks. Ar hidrauliskajiem instrumentiem ugunsdzēsēji atgrieza automašīnas jumtu un atbrīvoja cietušo, kuru nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības Savukārt svētdien glābēji devās uz Jelgavas novada Svētes pagastu, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta vieglā un smagā automašīna. Ar hidraulisko instrumentu palīdzību ugunsdzēsēji no vieglās automašīnas atbrīvoja bojāgājušo. Vēl viens cilvēks no tās bija izkļuvis pats saviem spēkiem. Pēc tam ar absorbenta palīdzību tika savākti uz brauktuves izlijušie šķidrumi un sakārtota brauktuve.

Svētdien Krāslavā ugunsdzēsēji no Daugavas izcēla bojāgājušu cilvēku, kuru nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

Nedēļas nogalē glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, elektrības skapis, malkas kaudze, meža zemsedze, sausā zāle, koka dobums, dūmvads, sodrēji ēkas dūmvadā, koka paletes, septiņas vieglās automašīnas, kravas automašīnas piekabe, divas pirtis, neapsaimniekota ēka, saimniecības ēka, dzīvojamais vagoniņš un trīs gadījumos dega bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Aizvadītajās diennaktīs VUGD saņēma 198 izsaukumus – 63 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā četrus uz meža ugunsgrēkiem, 88 uz glābšanas darbiem, bet 47 izsaukumi bija maldinājumi.