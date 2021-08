VUGD Grobiņas pagastā izglābj bedrē iekritušu cilvēku

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) otrdienas vakarā Dienvidkurzemes novada Grobiņas pagastā mežā palīdzēja no bedres izkļūt kādam cilvēkam, portālu “Delfi” informēja VUGD pārstāve Agrita Vītola.

Glābēji saņēma informāciju, ka cilvēks mežā bija iekritis bedrē un saviem spēkiem nespēja no tās izkļūt. Ugunsdzēsēji atrada cilvēku, kurš bija cietis, palīdzēja izkļūt no bedres, iznesa no meža un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Otrdien glābēju palīdzība bija nepieciešama Limbažu novada Staiceles pagastā, kur cilvēks bija apmaldījušies purvā. Raidot autocisternas skaņas signālu, tika norādīts virziens un cilvēks izmāca no purva.

VUGD atgādina, ka, dodoties uz mežu vai purvu, jāatceras par drošību - līdzi jāņem uzlādēts mobilais telefons, lai nepieciešamības gadījumā varētu izsaukt operatīvos dienestus.

Aizvadītajā diennaktī neilgi pirms 21 vakarā tika saņemts izsaukums Aizkraukles novada Klintaines pagastā, kur kokapstrādes objektā angārs un kokmateriāli. Pulksten 00.15 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, šķūnis, ūdens sildītājs divstāvu dzīvojamās mājas pagrabā, labības rugāji, piededzis ēdiens, divas vieglās automašīnas, koka konstrukcijas daudzdzīvokļu mājas pagrabā.

Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 45 izsaukumus – 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.