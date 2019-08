VUGD no piedūmojuma glābj trīs cilvēkus, no purva – vienu

Aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no šī gada 10.augusta plkst. 6.30 līdz 12.augusta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 114 izsaukumus – 45 uz ugunsgrēku dzēšanu, 45 uz glābšanas darbiem un 24 izsaukumi bija maldinoši.

Sestdien plkst. 7.54 VUGD saņēma izsaukumu uz Saulkrastu novada Saulkrastu pagastu, kur no divstāvu ēkas bija redzamas liesmas. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties konstatēts, ka deg divstāvu ēka ar atklātu liesmu 130m2 platībā. Plkst. 11.15 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 8.59 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Kuldīgas ielu Jūrmalā, kur daudzstāvu dzīvojamā mājā bija jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no viena ēkas loga nāk nelieli dūmi. No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji izglāba divus cilvēkus un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem apskatei. Plkst. 9.30 ugunsgrēks tika likvidēts un tajā 1m2 platībā dega matracis.

Plkst. 19.45 tika saņemts izsaukums uz Pērnavas ielu Rīgā, kur no daudzstāvu dzīvojamās mājas nāca dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no ēkas dzīvokļiem bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,5m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, kurš tika nodots NMPD mediķiem apskatei.

Naktī uz pirmdienu plkst. 1.59 VUGD saņēma izsaukumu uz Vecumnieku novada Bārbeles pagastu, kur, kā liecināja sākotnējā informācija, šķūņa ēka dega ar atklātu liesmu. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg saimniecības ēka un divi koka šķūņi ar malku, kas piebūvēti saimniecības ēkai no abām pusēm. Plkst. 6.04 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts un tā degšanas platība bija 140m2. Ugunsgrēka dzēšanas darbos iesaistījās arī Bārbeles Pašvaldības ugunsdzēsības formējums.

Plkst. 3.51 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Elijas ielu Rīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlies neapsaimniekotā ēkā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg neapsaimniekotas ēkas jumts un pastāv liesmu izplatības draudi uz blakus esošo ēku. Plkst. 5.03 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts un tā degšanas platība ir 120m2.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, izsmēķi, elektrības vadi, elektrības rozete, serveris, sadzīves mantas, mikroviļņu krāsns, sols, trīs gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, sausā zāle, riepas, zaru kaudze, salmu rugāji, labības rugāji, labība, siena ruļļi, kūdra, meža zemsedze, vieglā automašīna, divas siena preses, šķūnis ar malku un riepām, pirts, dzīvojamā māja.

Sestdien ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpēm izcēla divus noslīkušus cilvēkus – Valmierā no Gaujas un Nīcā no Bārtas upes, un nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

Sestdien Apes novada Gaujienas pagastā ugunsdzēsēji glābēji palīdzēja cilvēkam, kurš bija apmaldījies purvā. Sazinoties ar cilvēku pa mobilo tālruni un raidot transportlīdzekļa signālu, ugunsdzēsēji glābēji noteica cilvēka atrašanās vietu, devās purvā un izveda cilvēku no tā.

Palīdzot nelaimē nokļuvušiem dzīvniekiem, ugunsdzēsēji glābēji sestdien Ogrē no apmēram 10 metrus augsta koka nocēla kaķi, kurš saviem spēkiem netika lejā, bet svētdien Talsos no 2 metrus dziļas caurules izcēla tajā iekritušu ezi, Aizkrauklē no dzīvokļa balkona nocēla suni un Daugavpilī atbrīvoja ēkas sienas plaisā iesprūdušu kaķi.