VVD Kurzemē no nelegāliem zvejas rīkiem atbrīvojis 224 nēģus

Valsts vides dienests (VVD), atklājot pārkāpumu Kurzemē, no nelegāli izliktiem zvejas rīkiem atbrīvojis 224 nēģus, aģentūru LETA informēja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska.

Pagājušajā nedēļā, operatīvi reaģējot uz kāda makšķernieka sniegto informāciju par, iespējams, nelegāli ievietotiem zvejas rīkiem Rojas upē, VVD inspektori nekavējoties devās uz notikuma vietu. Sūdzība apstiprinājās, un no upes tika izņemti pašdarināti zvejas rīki, kas pielāgoti nēģu ieguvei. Kopumā atbrīvoti 224 nēģi.

Kā norāda Jalinska, šogad Kurzemē izņemti četri nēģu murdi un 22 nēģu ķeršanai paredzēti rīki jeb trumuļi. Nēģu nelikumīga ieguve ir konstatēta arī citviet Latvijā - šogad izņemti 13 nēģu ieguves trumuļi Vidzemes jūras piekrastes upēs un pieķerts viens pārkāpējs ar nelegālu nēģu murdu Gaujā.

VVD atgādina, ka nēģu un nēģu kāpuru ieguve Latvijā ir aizliegta visu gadu. Vienīgais izņēmums ir rūpnieciskā zveja, kas ir atļauta noteiktās Latvijas upēs, konkrētos to posmos un ļoti ierobežotā laika periodā.

Par nēģu ieguvi ar zvejas rīkiem tiek piemērots naudas sods - fiziskai personai no 280 līdz 700 eiro, juridiskai no 700 līdz 4300 eiro, aizliedzot izmantot zvejas tiesības uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā. Papildus tam tiks aprēķināts zivju resursiem nodarītais kaitējums, kura pamata takse par vienu nēģi ir 8 eiro, turklāt atkarībā no nodarījuma vietas un laika šī takse palielinās trīs vai piecas reizes. Zaudējumi tiek aprēķināti arī par dzīvotspējīgiem nēģiem.

Gadījumā, ja zivju resursiem nodarītais kaitējums pārsniedz 2500 eiro jeb piecas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, tas uzskatāms par būtisku kaitējumu, par kuru tiek ierosināts kriminālprocess.

Šogad, no nēģu resursu aizsardzības viedokļa, daba ir darījusi lielāko darbu - janvāra un februāra lietus ūdeņi uzturēja paaugstinātu ūdens līmenis upēs, kā rezultātā tika traucēta nēģu nelegāla ieguve. Arī licencētie nēģu zvejas veicēji bija spiesti zveju pārtraukt, piebilda Jalinska.