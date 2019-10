LETA. Zemessardzes pārapbruņošana ar triecienšautenēm "G36" plānota līdz 2022.gada beigām, aģentūrai LETA pastāstīja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Leonīds Kalniņš.

Ar triecienšautenēm "G-36" NBS ir apbruņoti regulāro spēku vienību karavīri, pakāpeniski ar tām tiek pārapbruņotas arī Zemessardzes vienības, nomainot zviedru ražojuma triecienšautenes "AK-4". Kalniņš skaidroja, ka patlaban mazāk kā 50% zemessargu ir bruņoti ar "AK-4".

Viņš skaidroja, ka pēdējo ieroču partiju saņemšana atkarīga no ieroču izgatavotāja, Vācijas kompānijas "Heckler&Koch GmbH". Lai arī pārapbruņošanas plāna izpilde notiek diezgan raiti, Kalniņš vērsa uzmanību, ka kompānijai ir milzīgs pieprasījums, jo uzņēmums ar ieročiem apgādā vairākus desmitus valstu.

"Šī ir viena no nozarēm, kur viss notiek diezgan ilgstoši. Plāna izpilde nav saistīta ar to, ka mums nepietiktu finansējums, bet tas saistīts ar to, ka izgatavotājs nevar tik ātri pieražot," uzsvēra NBS komandieris.

Komandieris arī vērsa uzmanību, ka diezgan labi norisinās individuālā ekipējuma nodrošināšana zemessargiem, turklāt nākamgad paredzēts noslēgt iepirkumu par pončo iegādi.