ZZS izvēli prezidenta vēlēšanās joprojām sola neatklāt līdz balsošanas dienai

Parlamenta opozīcijā esošā Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) tikai prezidenta vēlēšanu dienā varētu izlemt, par kuru no trim Valsts prezidenta amata kandidātiem atdot savas balsis, sacīja Saeimas ZZS frakcijas priekšsēdētājs Viktors Valainis.

Viņš norādīja, ka kandidāti - "Jaunās vienotības" virzītais līdzšinējais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), "Apvienotā saraksta" virzītais uzņēmējs un arhitekts Uldis Pīlēns, "Progresīvo" virzītā publiskās pārvaldības eksperte Elīnu Pinto - ir ar saviem plusiem un mīnusiem. Ņemot vērā, ka neviens no minētajiem nav ZZS kandidāts, tad ZZS priekšā esot grūta izvēle.

"Sarunas klātienē lemšanā nav mazsvarīgas. Mēs ņemsim tās vērā. Tikpat svarīgas ir arī konsultācijas, kas notiek sarunu starplaikā, kandidātu debates plašsaziņas līdzekļos, iedzīvotāju sniegtā informācija par kandidātiem. Mēs vērtēsim daudz un dažādus faktorus," sacīja politiķis, atzīmējot, ka ZZS ar Rinkēviču un Pīlēnu tiksies otrdien, 30. maijā, no pulksten 8.30.

Taujāts, vai 31. maijā izdosies ievēlēt jauno Valsts prezidentu, Valainis uzsvēra, ka patlaban ir pāragri prognozēt. Tāpat viņš neizslēdza iespēju, ka ZZS varētu arī neatbalstīt nevienu no kandidātiem. Ja prezidents 31. maijā netiks ievēlēts, nākamajā prezidenta vēlēšanu kārtā ZZS, iespējams, piedāvās savu kandidātu.

Saeimas ZZS frakcijas priekšsēdētājs izteicās, ka patlaban publiskajā telpā ir daudz neskaidrību. ZZS ir noteikusi savu scenāriju, kā tā nonāks pie savas izvēles. Tas ir jo īpaši svarīgi laikā, kad no politiskajām partijām izskan intrigas, spekulācijas, tiek saceltas ažiotāžas, "šoka terapijas" un notiek agonija.

"Mums nav citas izvēles, kā vien iet stingru un strukturētu ceļu, lai pieņemtu lēmumu izsvērti un tas nebūtu emocijās balstīts. Es redzu, ka virkne manu kolēģu ir kļuvuši emocionāli un haotiski savā komunikācijā, lemjot par šiem jautājumiem," teica Valainis.

Runājot par to, vai pēc vēlēšanām ir gaidāmas izmaiņas valdībā, politiķis uzsvēra, ka to var komentēt tikai valdības pārstāvji un ZZS tādi nav. Politiķis pauda nostāju, ka pašreizējā valdība ir rīcībnespējīga un prezidenta vēlēšanu cikls to spilgti parādot.

"Arī daudzos citos jautājumos iezīmējas fundamentālas domstarpības valdībā. Koalīcija ir ļoti vāja. To redz ne tikai politiķi, kas ikdienā ir šajā procesā iesaistīti, bet arī sabiedrība. Vai kaut kas mainīsies, ir jājautā viņiem pašiem. Kandidāti un partiju vadītāji uzskata, ka viss ir vislabākajā kārtībā, vai patiešām tas tā ir, rādīs laiks," sacīja Saeimas ZZS frakcijas priekšsēdētājs.

Jau vēstīts, ka maija pēdējā dienā gaidāmajām Valsts prezidenta vēlēšanām ir izvirzīti trīs kandidāti - Pīlēns, Rinkēvičs un Pinto.

Nacionālā apvienība bija plānojusi Valsts prezidenta amatam virzīt pašreizējo prezidentu Egilu Levitu, bet Levits no kandidēšanas atteicās, redzot, ka viņa ievēlēšanai koalīcijas balsu nepietiks.

Koalīcijas politiķi pašlaik neredz iespēju vienoties par vienu kandidātu uz Valsts prezidenta vēlēšanu pirmo kārtu.