Cietums vakar, šodien un jau tuvākajā nākotnē

Saruna ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieci ģenerāli Ilonu Spuri ļauj ieskatīties vērienīgajās soda izpildes politikas pārmaiņās, kas ieslodzīto resocializāciju veido pēc pasaulē labāko programmu principiem. Un mērķis ir tikai viens – sabiedrības drošība, jo kaut kad ieslodzītie pēc soda izciešanas cietumā atkal iznāks brīvībā. Kāpēc bijušie “spaisa lietotāji” ir liela problēma un vai tiešām Norvēģijas cietumi ir luksusa viesnīca? Uzzini no cietumu pārvaldes sistēmas ekspertes ar gandrīz 30 gadu darba stāžu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ieslodzījuma vietu pārvaldē strādājat teju 30 gadus, bet astoņus no tiem esat Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece. Ieskicējiet, kāds cietums bija "vakar", proti, laikā, kad sākāt savas darba gaitas?

Ieslodzījumu vietu sistēmā strādāju jau divdesmit astoto gadu, 18. jūlijā apritēs astoņi gadi, kopš ieņemu Ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieces amatu. Deviņdesmitie gadi bija skarbs laiks...

Jāsāk ar to, ka tajā laikā mainījās valsts iekārta, kas arī atstāja iespaidu uz ieslodzījuma vietām. Tajā laikā bija, piemēram, jāmaina normatīvais regulējums, jālatvisko. To nevarēja izdarīt uzreiz, nevarēja uzreiz mainīt likumus, kas saistīti ar sodu izpildi. Tāpat nevarēja visu izveidot no jauna, tajā laikā ņēma, kas bija, un tulkoja.

Tajos laikos bija noteiktas vairākas lietas, kas ieslodzītajiem ir obligātas, tostarp darbs, arodizglītība. Līdz valsts iekārtas maiņai bija piecgades plāni, cietumos ieslodzītos nodarbināja varbūt pat trīs maiņās. Teju viss tajā laikā bija bāzēts uz darbu kā galveno labošanas līdzekli.

Toreiz arī izglītība cietumā, piemēram, pamatizglītība, bija obligāta. Deviņdesmitajos bija nepieciešams regulējumus pielāgot starptautiskām normām, bija tās jāsalāgo, pilnībā mainījās soda mērķis un jēga. Mainoties valsts iekārtai, cilvēkus vairs piespiedu kārtā "labot" nevarēja.

Jāsaprot, lai cilvēks mainītos, viņš ir jāmotivē to darīt, taču piespiedu kārtā to nevar izdarīt. Esmu pedagogs pēc izglītības, jēdzieni "labošanās", "pāraudzināšana", kas ļoti ilgu laiku dominēja arī deviņdesmito gadu beigās, divtūkstošo gadu sākumā Latvijas sodu izpildes kodeksā ir pilnīgi absurdi, jo tāda "pāraudzināšana" pieaugušam cilvēkam nestrādā.

Mēs zinām, ka pamata rakstura iezīmes bērnam rodas līdz kādu trīs gadu vecumam, un pamēģini viņu vēlāk pāraudzināt! Vienlaikus var mēģināt koriģēt viņa uzvedību, var dot iespēju iegūt izglītību. Jo, ja tiek mēģināts no personas rīcības kaut ko izņemt, tad tas ir ar kaut ko jākompensē.

Deviņdesmitajos gados notika ļoti būtiskas lietas, kas mainīja soda jēgu kā tādu. Laikam ejot, mēs sapratām, ka līdz ar Padomju Savienības sabrukumu, cietumā ir sabrukusi nodarbinātība kā tāda, kas līdz tam bija dominējošais faktors.

Piemēram, savulaik šķita, ka ražošanas cehs ir galvenā ēka un pārējās būves ir tapušas tai blakus. Tajā laikā galvenais bija nodarbināt ieslodzīto. Katrā cietumā bija arī arodskolas. Taču, mainoties laikiem, viss sabruka, jo tam vairs nebija jēgas. Viss bija jābūvē no nulles, no jauna, ieliekot pavisam citu jēgu.

Sākumā veidojām darbnīcas, cietuma līmeņa nodarbinātību, bet ar laiku tika saprasts, ka cietums nevar būt peļņas guvējs. Līdz ar to nonācām pie šodienas nodarbinātības modeļa – konkursa kārtībā tiesības nodarbināt ieslodzītos var iegūt komersants, kurš ir ar mieru cietumā esošajās telpās izvietot savus darba galdus, tehniku, lai nodarbinātu ieslodzītos. Bija nepieciešams izveidot normatīvo bāzi, kādā kārtībā tas var notikt.

Deviņdesmitajos gados praktiski arī par ieslodzīto izglītošanu runāt nevarēja, bija cits ieslodzīto skaits, cietumos atradās personas no teju visām bijušās PSRS valstīm. Arī kontingents, kas bija cietumos padomju laikos, ir mainījies, salīdzinot ar mūsdienām. Mainījušies cietuma nerakstītie likumi, kultūra.

Lēciens, izmaiņas, kas notikušas laika posmā no deviņdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām, ir neiedomājamas!

Kas tika mainīts?

Mainīts tiks daudz. Tika definēts, ka soda mērķis nav tikai izolēt ieslodzīto. Tas, kā savulaik tikai uzskatīts – pietiek cilvēku vienkārši izolēt no sabiedrības – radījis arī stereotipus mūsdienās. Tas ir nepareizs uzskats, pieeja! Svarīgi ir skaidrot sabiedrībai, ka persona, kas ir izolēta, kādu dienu nāks ārā, atgriezīsies sabiedrībā. Tostarp tiesības pretendēt uz pirmstermiņa atbrīvošanu ir arī tām personām, kuras ir notiesātas uz mūžu.

Sabiedrībai ir jāsaprot, ka cietuma speciālisti, personāls mūsdienās sāk strādāt notiesātas personas atbrīvošanai no pirmās dienas, kad viņš nonāk cietumā.