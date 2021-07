SIA "Solidis" valdes loceklis Aleksejs Bukovskis skaidro, ka uzņēmums Valmieras cietumā darbojas jau kopš 2014. gada un nodarbina ieslodzītos – ražo foto apakšrāmīšus.

Uzņēmums tika dibināts krīzes laikā – 2008. un 2009. gadā, ar vēlmi attīstīt savu biznesu. Tolaik uzņēmums darbojās Šķirotavas cietumā, bet pēc tā slēgšanas pārcēlās uz Valmieru.

Saražotais tiek eksportēts uz vairākām Eiropas Savienības valstīm. 75 no uzņēmuma darbiniekiem ir tieši ieslodzītie, plus seši birojā – menedžeris, grāmatvedis, darbu vadītāji, sagādes speciālisti. Kopumā uzņēmums varētu nodarbināt pat 200 līdz 300 cilvēkiem.

Pieprasījums no klientiem ir stipri lielāks, nekā spēj saražot. Pietrūkst darbaroku, taču regulāri tiek modernizētas darba iekārtas, tādējādi panākot to, ka darbs norit efektīvāk. Tiek nodarbināti visi, kas vēlas strādāt.

Ieslodzītie strādā no astoņiem līdz pieciem – pirms vai pēc darba laika beigām viņiem ir brīva izvēle strādāt un papildus nopelnīt. Darba ir tik daudz, ka vienmēr ir, ko darīt. Nodarbojas ne vien ar kokapstrādi, bet arī projektē – ražo iekārtas koka apakšrāmju izgatavošanai. Pašu spēkiem remontē arī telpas. Līdz ar to ieslodzītie tiek iesaistīti pilnīgi visos uzņēmuma procesos, kas lieti noder resocializācijai. Viņi oficiāli var nopelnīt pusi no minimālās algas. Ja strādā virsstundas, tad ir arī iespēja nopelnīt vairāk un papildus iekrāt naudu, lai būtu atspēriens, iznākot no ieslodzījuma vietas.

Kā skaidro Aleksejs, darbs noteikti maina cilvēku. Ieslodzītie ļoti priecājas, ka ir šī iespēja atslēgties no cietuma ikdienas rutīnas. Cilvēki šeit attīstās, nevis guļ. Šī ir ieslodzīto iespēja resocializēties un vēlāk veiksmīgi aklimatizēties dzīvei ārpus cietuma. Pat tie, kuri uzņēmumā ierodas, neko nezinot par kokapstrādi vai par darbu vispār, šeit apgūst tādas prasmes, par kurām nemaz nebija iedomājušies.

