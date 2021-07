Es mīlu savu bērnu! Ieslodzītā mājās palicēju stāsts

Nonākot šajā situācijā, Elīnai visvairāk esot palīdzējuši un atbalstījuši tieši draugi un kaimiņi. Jānis, savukārt, ir pateicīgs valstij. "Pirmkārt, paldies valsts politikai. Tie, kuri ir nokļuvuši cietumā un izcietuši savu sodu, var atkal mēģināt iekļauties mūsu vidū, sabiedrībā. Viņiem tiek dota šī iespēja. Otrkārt, Ieslodzījuma vietu pārvalde ieslodzītajiem ar dažādām programmām ļoti palīdz gan apgūt darbam nepieciešamās prasmes, gan saprast, kāpēc viņi izdarījuši konkrēto noziegumu. Ir iespēja nevis vienkārši sēdēt kamerā, bet domāt, kāpēc tas noticis un kā tagad dzīvot tālāk. Iemācīties, ka normālā sabiedrībā nedrīkst uzvesties, kā vien vēlas, jo par to var būt sods. Treškārt, palīdzēja ticība sev. Būt stipram!"

Tiem, kuriem arī ģimenē notikusi šāda nelaime un nākas gaidīt kādu pārnākam, Jānis novēl ticību un izturību: "Ir jātic pašam sev un jātic soda izcietējam. Abiem ir jāstrādā pie situācijas uzlabošanas. Un tad būs labi. Ies arī grūti, bet tāpat – jādzīvo un jāpriecājas par dzīvi, dotajām iespējām."

Elīna, savukārt, novēl nejusties vainīgam par citu, pat vistuvāko, kļūdām: "Es caur savu pieredzi varu ieteikt nejusties vainīgam par to, ja kāds no tuviniekiem ir izdarījis noziegumu. Un, protams, tagad, skatoties atpakaļ, es skaidrāk atceros, ka, piemēram, negācijas reāli bija tikai no vienas kaimiņienes. Visi pārējie radi un draugi to ir uzņēmuši normāli. Arī citos sabiedrības slāņos, tai skaitā augšējā, ģimenes satricina ziņas par to, ka mīļais pārkāpis likumu un tiek sodīts.