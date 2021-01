Negodprātīga rīcība iepirkumu konkursos: vai tiešām tas nevienam nekaitē?

Tāpat IUB saskaras ar gadījumiem, kas liecina, ka ne vienmēr Latvijas iedzīvotājiem ir laba izpratne par trauksmes celšanu: ar ziņojumu birojā vēršas nevis iestādes darbinieks, bet ar iestādi nesaistīta persona; tāpat tiek sniegti ziņojumi par pārkāpumiem līguma izpildē, kas ir pasūtītāja, nevis biroja kompetencē; mēdz gadīties, ka iestājies noilgums administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai utt.

Tomēr trauksmes celšanas mehānisms un likumā ietvertās trauksmes cēlēja aizsardzības garantijas ir lielisks pamudinājums veikt konkrētas darbības negodprātīgas rīcības izskaušanai. IUB pauž cerību, ka, padziļinoties iedzīvotāju izpratnei, trauksmes celšana kļūs arvien efektīvāka. "Ir maldīgi domāt, ka publiskie iepirkumi uz kādu no mums neattiecas. To var būt grūti pieņemt, jo tiešā veidā tie it kā nevienu neietekmē, bet jāsaprot, ka publiskie iepirkumi ir zona, kur nonāk mūsu samaksātie nodokļi. Turklāt ikviena interesēs ir iepirkumā iegūt patiešām labāko rezultātu, nevis labu draugu "blatu" būšanu, ko nāksies lietot visiem, vai tā būtu ēka, ēdināšanas pakalpojums skolā vai ceļu remonts. Tas viss mūs skar vistiešākajā veidā," atgādina Dace Ozola.

Šeit pieejams IUB sagatavots skaidrojošs video par trauksmes celšanu.