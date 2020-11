Viltus ziņu riski: pret dezinformāciju jutīgi cilvēki var attālināties no realitātes

"Demaskuok.lt" piedāvātajā spēlē "Get Bad News" var iepazīties ar sešām visbiežāk lietotajām dezinformācijas metodēm: izlikšanos par citu personu, emocijām, pretstatīšanu, konspirāciju, diskreditēšanu un āzēšanu.

Šī spēle ir interesanta ar to, ka varoņi nav spēlētāji – viss notiek no troļļa perspektīvas. Tāpēc nākas pieņemt daudz neētisku lēmumu, lai palielinātu savu popularitāti un sekotāju skaitu. Kembridžas pētījuma rezultāti rāda, ka, iepazīstinot cilvēkus ar šīm metodēm, viņi vieglāk atpazīst melīgu informāciju. Izspēlējot tikai piecpadsmit minūtes garo spēli, par 21 % samazinājās spēlētāju uzticēšanās dezinformācijai, viņiem bija vieglāk atšķirt īstas ziņas no neīstām.

DELFI.lt Melu detektora redaktore stāsta, ka patiesība var pārspēt melus, tikai esot elastīga, tātad nepieciešami radoši, pievilcīgi risinājumu, kā mudināt cilvēkus par to interesēties un neļauties provokācijām.

"Spēles "Get Bad News" būtība ir kļūt par provokatoru, lai cilvēks varētu atšķirt, kad viņu provocē, nesaka taisnību. Bet tā ir ļoti radoša patiesības izpausme, ko viegli izprast var daudzi," skaidro Meidute. Spēle "Get Bad News" ir pieejama Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

Spēli var izmēģināt šeit.