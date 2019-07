5 aizraujošas (un labi apmaksātas) profesijas transporta un loģistikas jomā

Mūsdienu transports un loģistika iekļauj sevī ne tikai kravas mašīnas, vilcienus un citus tradicionālus transporta un preču piegādes veidus. Šodien sarežģītas informācijas sistēmas, droni, 3D printeri, lietu internets (Internet of Things) un citas inovācijas spēlē tikpat lielu lomu šajā nozarē.

Transports un loģistika ir viena no nozīmīgākajām nozarēm mūsu valstī. Pēc Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) datiem, vairāk kā 8% Latvijas IKP nāk no transporta un loģistikas jomas. Un 8% nodarbināto cilvēku Latvijā apkalpo transporta pārvadājumus un kravu tranzītu. LIAA arī ziņo, ka valstī "ir ierobežots skaits augsti kvalificētu loģistikas darbinieku, tāpēc notiek sacensības, lai piesaistītu labākos darbiniekus no citām kompānijām". Visplašāko studiju programmu klāstu šajā jomā piedāvā Transporta un sakaru institūts (TSI). Un te ir dažas profesijas, kur var gūt panākumus, izvēloties specializētu izglītību.

Iegūstot šādu kvalifikāciju, var strādāt gandrīz jebkurā tautsaimniecības nozarē. Loģistikas speciālisti ir nepieciešami transporta jomā, ražošanas uzņēmumos, kravu un pasažieru pārvadājumu plānošanā, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumos. Tirdzniecības kompānijās liela nozīme ir piegādes ķēžu vadībai (supply chain management), lai prece laicīgi nonāktu līdz gala patērētājam. Šis jautājums ir svarīgs arī ražošanas uzņēmumiem, jo vēl papildus jārisina procesi, lai veiksmīgi un laicīgi nogādātu rūpnīcā izejvielas.

Loģistikas speciālisti nodarbojas ar mūsdienu ekonomikas aktuālāko jautājumu risināšanu. Viens no tiem ir "zaļais transports". "Tas ir virziens, kur būtu nepieciešams visai transporta industrijai virzīties, lai saglabātu ekoloģiski tīru vidi. Taču šis process ir ļoti lēns un dārgs, paies vēl ilgs laiks, kamēr visi transporta līdzekļi tiks pārveidoti, lai darbotos no atjaunojamiem enerģijas resursiem. Ja Rīgas ielās jau ierasts redzēt elektroautomobīļus, tad jūras transportam tas ir daudz sarežģītāk", stāsta TSI Transporta un loģistikas katedras vadītājs Genadijs Gromovs.

Last Mile ("pēdējās jūdzes") jautājums arī ir loģistikas speciālista atbildības joma. "Bieži vien piegādes pēdējie kilometri mēdz būt visdārgākais un sarežģītākais process visā piegādes ķēdē. Diezgan vienkārši ir preci nogādāt līdz pēdējai loģistikas noliktavai (piemēram pilsētas nomalē). Nogādāšana līdz pilsētas centram, kur ir satiksmes ierobežojumi, ir daudz komplicētāka. Ir pilsētas Eiropā, kur pilsētas centrā nemaz nedrīkst iebraukt ar autotransportu. Tad ir jāmeklē alternatīvi varianti, tādi kā piegāde ar velosipēdu (kas ir "zaļais" transporta līdzeklis)," tā Genadijs Gromovs.

Pēdējos gados arvien pieaug cilvēku mobilitāte – cilvēki ceļo gan tūrisma mērķu vadīti, gan darba vajadzībām. Ceļošana ir kļuvusi lētāka, ātrāka – līdz ar to kādam ir jāvada un jāplāno pasažieru plūsma, un te atkal neiztikt bez kvalificētiem loģistikas speciālistiem.

2. Loģistikas datu analītiķis

Šāds amats parasti ir sastopams lielos starptautiskos loģistikas uzņēmumos vai centros, kur loģistikas ķēdes ir ārkārtīgi sarežģītas. Speciālisti strādā ar multimodāliem risinājumiem, kad ir jāiesaista dažādu veidu transportēšanas veidi: sauszemes, ūdens, gaisa transports.

Ir situācijas, kad loģistikā ir nepieciešama īpaši precīza analīze un plānošana. Piemēram, kad tiek izmantots Just-in-time ("tieši laikā") ražošanas modelis: produkts iespējams vēl nav saražots, kad pircējs jau to ir pasūtījis. Šajā modelī izejvielas ir netālu un/vai ātri iegūstamas, un prece tiek ražota vajadzības brīdī. Tādā veidā noliktavas netiek nelietderīgi pārslogotas ar krājumiem.

Visas inovācijas un jaunās tehnoloģijas tieši ietekmē arī loģistikas un pārvadājumu jomu. Parādās piegādes ar bezpilota gaisa kuģiem (droniem). 3D printeri var izdrukāt nepieciešamās detaļas, kad ir vajadzība pēc tām, līdz ar to nav nepieciešamības uzturēt milzīgas noliktavas. Arvien attīstās lietu internets (Internet of Things) – tas nozīmē, ka jūsu ledusskapis pats pasūtīs nepieciešamos produktus, un automatizēta piegādes sistēma piegādās produktus līdz jūsu durvīm. Arvien vairāk būs nepieciešami speciālisti, kas pārvaldīs šo milzīgo preču plūsmu.

3. Noliktavas vadītājs / krājumu plānotājs

Ražošanas uzņēmumos tas ir ārkārtīgi svarīgs amats. Šim speciālistam uzdevums ir saplānot izejvielu plūsmu tā, lai neapstātos ražošanas process, kā arī gala preču distribūciju, lai nerastos papildu zaudējumi, uzglabājot preces noliktavās. Noliktavas arī mēdz būt dažādas. Pastāv milzīgi loģistikas centri, ražošanas uzņēmumu noliktavas, kas mūsdienās lielākoties ir daļēji vai pilnīgi automatizētas. Ir arī mazāka izmēra – vietējo uzņēmumu noliktavas, kas pārvaldības ziņā citreiz ir sarežģītāks darbs, jo ir lielāka produktu daudzveidība.

4. Vidējā un augstākā līmeņa vadītājs transporta pārvadājumu uzņēmumā

Starptautisko autopārvadājumu tirgus turpina augt un strauji attīstīties. "Varbūt sauszemes transports liekas visvienkāršākais pārvaldības ziņā, bet ir jābūt specifiskām zināšanām, lai spētu šo procesu vadīt tā, lai uzņēmums veiksmīgi darbotos un gūtu peļņu", brīdina asoc. profesors Gromovs.

Nepastāv nekādas ideālas loģistikas formulas. Katra piegāde jāadaptē atkarīgi no kravas veida, izvēloties iekraušanas un izkraušanas veidus un aprīkojumu, sastādot optimālus maršrutus, atceroties par dabas un cilvēkresursu saudzīgo izmantošanu, noformējot visu nepieciešamu dokumentāciju. Ja piegāde ir starptautiska, sarežģītības līmenis paaugstinās. Bet gala mērķis ir vienmēr viens – optimālais izmaksu līmenis un piegādes laiks.

5. Gaisa kuģu tehniķis

Gaisa kuģu tehniķis uztur lidaparātus labā tehniskā stāvoklī. Ja viņš strādā lidkompānijā, viņa uzdevums var būt gan līnijapkalpošana (uzreiz pēc lidojuma pārbauda un sagatavo lidmašīnu nākošajam reisam), gan arī darbs tehniskās apkalpošanas centrā. Šis amats ietver arī iespēju atrasties "gaisā", jo ir lidaparāti, kuros lidojuma laikā ir jāseko līdzi gaisa kuģa tehniskajam stāvoklim. Pilots tikai vada lidojumu, bet par tehnisko pusi atbild gaisa kuģa tehniķis.

Lielākā daļa TSI studentu, kas ir mācījušies programmā Aviācijas transports, izvēlas turpināt karjeru tieši šajā profesijā. Aviācijas nozarē attīstās visi virzieni: pasažieru pārvadājumi, kravu pārvadājumi, kā arī privātā sfēra (privātās lidmašīnas). Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) eksperti prognozē, ka turpmāko 20 gadu laikā pieprasījums pēc lidojumiem paliecināsies vairāk kā divas reizes. Līdz ar to strauji augs pieprasījums pēc kvalificētiem jomas speciālistiem.

Aviācijas transports programmas absolventiem ir vairākas iespējas attīstīties profesionāli. Var kļūt par gaisa kuģu apkopes centra vadītāju. Var arī izvēlēties karjeras izaugsmi pētniecības un avio-izmēģinājumu jomā.

