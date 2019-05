Kaspars Blūms-Blūmanis: izspied no dzīves visu, ko tā dod

Meklējot veidus, kā sevi attīstīt vai pilnveidot, bieži vien ir iespējams apmaldīties apkārt esošajā informācijā. Kur meklēt iedvesmas avotus? Kam prasīt padomus? Kādus vispār mērķus sev izvirzīt? Uz šiem jautājumiem katram no mums mēdz būt pavisam cita atbilde. Par saviem iedvesmas avotiem un ceļu pretī izvēlētajai karjerai stāsta modes mākslinieks un kampaņas "Spēks pateikt Nē!" vēstnesis Kaspars Blūms-Blūmanis.

Iedvesmu iespējams atrast jebkur

Manuprāt, sevi kā personību var attīstīt dažādos veidos. Lasot grāmatas, skatoties filmas, tiekoties ar cilvēkiem, kas tevi iedvesmo, kā arī nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm. Es cenšos no dzīves izspiest visu, ko tā sniedz. Domāju, ka katra diena jādzīvo pēc iespējas pilnvērtīgāk.

Tāpat iesaku katram atrast kādu, kas viņu iedvesmo. Piemēram, viens no maniem iedvesmas avotiem ir deju horeogrāfe Līga Liberte. Man patīk tas, ko viņa dara, un manī rodas vēlme būt vēl labākam. Bieži vien klausos dažādu iedvesmojošu cilvēku runas, ko iespējams atrast video straumēšanas vietnēs. Klausoties šīs runas, es pierakstu atsevišķas lietas, kas man pašam šķiet vissvarīgākās.

Meklējot veidus, kā sevi attīstīt, protams, nākas saskarties arī ar lietām, par kurām tu saproti: tas nav tev. Taču šādās situācijās ir svarīgi nenokārt degunu un turpināt rakt. Turpināt meklēt tās lietas, kas ir tavējās. Ja nepatīk klausīties citu iedvesmotāju runas, iesaku lasīt grāmatas vai skatīties filmas. Vērtīgi ir arī runāt ar par tevi vecākiem cilvēkiem, jo viņiem ir lielāka dzīves pieredze. No viņiem var smelties iedvesmu.

Klausi savai sirdsbalsij

Reizēm ceļš pretī izvēlētai karjerai vai pat hobijam var būt ļoti grūts. Ne vienmēr tavas vēlmes sakritīs ar apkārtējo viedokli. Piemēram, mani vecāki bija pret to, ka es vēlējos būt mākslinieks, jo sabiedrībā pastāv uzskats, ka mākslinieki nevar nopelnīt. Taču es klausīju savai sirdsbalsij un gāju savu ceļu. Protams, ir svarīgi ieklausīties savos vecākos, skolotājos, taču nekad nevar aizmirst par sevi. Tagad arī mana mamma atzīst, ka tieši turēšanās pie sava sapņa ir labākais ceļš, ko varēju izvēlēties. Es nebūtu tur, kur es esmu, ja neturētos pie savām vērtībām.

Protams, ikvienam no mums ir brīži, kad negribas neko darīt. Neviena nodarbe neliekas gana saistoša. Šķiet, ka visa ir par daudz. Taču arī šādos brīžos ir jāturpina sevi motivēt un jāmeklē veidi, kā tikt pāri grūtībām. Sarežģītākais ir tikt pāri pirmajam slinkumam vai sajūtai, ka neko negribas darīt. Pēc tam, kad esi saņēmies, izkāpis no gultas un izgājis no mājas, darbu darīšana kļūst vieglāka. Arī, uzsākot jaunas biznesa idejas, tieši pirmais solis ir pats grūtākais. Piemēram, kad es uzsāku jaunu projektu, pirmo mēnesi koncentrējos tikai un vienīgi uz to. Pēc mēneša visi darbi, kas saistīti ar šo ideju, jau kļuvuši par ieradumu. Līdz ar to ar tiem ir vieglāk tikt galā.

Izmanto laiku lietderīgi

Vēl viena lieta, kas jāatceras, meklējot gan iedvesmas avotus, gan veidus, kā sevi attīstīt, ir lietderīga laika pavadīšana. Piemēram, nav vērts tērēt savu laiku tādiem kaitīgiem ieradumiem kā smēķēšana. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka cilvēks ir spēcīgāks par cigareti. Tāpēc, skatoties uz jauniešiem vai cilvēkiem, kuri smēķē, man vienmēr rodas jautājums - vai tiešām tai mazajai cigaretei ir lielāks spēks nekā tev? Vai tā tiešām kontrolē tevi, tavus ieradumus un tavu dzīvi? Parasti šos jautājumus uzdodu arī cilvēkiem, kas smēķē, un tas liek viņiem aizdomāties. Es nolēmu nesmēķēt, jo negribēju, lai cigarete spētu kontrolēt manu dzīvi. Es pateicu "Nē" smēķēšanai, jo neredzu cigarešu jēgu. Visiem ierastajiem iemesliem, kāpēc cilvēki smēķē, var atrast citus risinājumus. Piemēram, viens no galvenajiem cilvēku minētajiem smēķēšanas iemesliem ir stress. Taču ar stresu var tikt galā arī, nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm. Tāpat smēķēšanas vietā var darīt daudz ko citu - pagatavot kādu garšīgu ēdienu, satikt draugus vai pavadīt laiku interesantās sarunās. Nevienā no šiem variantiem nav vajadzīga smēķēšana, tāpēc es neredzu tai jēgu.

Domāju, ka arī jauniešiem vajadzētu teikt "Nē" smēķēšanai, jo ir tik daudz citu lietu, ar ko savā dzīvē nodarboties. Turklāt smēķēšana kaitē veselībai, un cigarešu iegādei jātērē ļoti daudz naudas. Es vienmēr esmu bijis diezgan praktisks. Līdz ar to es sapratu, ka smēķēšana man ir neizdevīga arī naudas ziņā. Tāpēc radās jautājums - kāpēc man tērēt naudu savas veselības bojāšanai, nevis sevis celšanai? Kāpēc neizmantot šos līdzekļus savai pašizaugsmei?

Katram cilvēkam ir vajadzīgs plāns

Domāju, ka katram vajadzētu savu gada plānu, piecgades plānu un desmitgades plānu. Ir jāuzraksta uz lapas tas, ko tu vēlies sasniegt, jo ikvienam nepieciešama vīzija nākotnē. Mērķu sasniegšanai var palīdzēt to vizualizācija. Piemēram, sagatavot attēlu ar to, kādu auto vai māju tu vēlies. Pēc tam šī vizualizācija ikdienā atgādina par sapņiem vai liek pie mērķu sasniegšanas strādāt vēl cītīgāk.

Turklāt nekad nav par agru sākt domāt par to, ko vēlies sasniegt dzīvē. Strādājot ar jauniešiem, esmu ievērojis, ka tie, kuri uzreiz ceļ roku vai aktīvi iesaistās, dzīvē noteikti nepazudīs. Nevis tāpēc, ka viņi būtu labāki par citiem, bet gan tāpēc, ka viņi nebaidās riskēt, nebaidās izkāpt no savas komforta zonas un pajautāt to, ko vēlas uzzināt. Šādus jauniešus es ļoti cienu, un viņi parasti arī ir tie, kas skolās darbojas pašpārvaldēs un aktīvi iesaistās arī ārpus skolas aktivitātēs. Tāpēc mans ieteikums ir - iet un darīt! Tikai tā ir iespējams atrast savu nišu un saprast, kādas aktivitātes interesē tieši tevi!