Nekļūsti par statistiku un saki smēķēšanai 'NĒ!'

Bieži vien var novērot to, ka cilvēkiem trūkst informācijas par smēķēšanas kaitīgumu un tās izplatību. Tas, ka smēķēšana kaitē veselībai, vairs nerada šaubas, taču konkrēti fakti par šo tēmu ne vienmēr ir zināmi. Piemēram, runājot par smēķēšanas sekām, tiek pieminēts galvenokārt plaušu vēzis. Taču pastāv arī citas smēķēšanas izraisītas slimības, no kurām cieš Latvijas iedzīvotāji. To skaitā ir arī emfizēma, hronisks bronhīts un dažādas kardiovaskulārās slimības.

Lielākoties cilvēki nemaz nezina, kāda ir reālā situācija ar smēķēšanas izplatību jauniešu vidū. Vai zināji, ka vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem 68% skolēnu jau ir pamēģinājuši tabakas izstrādājumus? Un ka 23% jeb katrs ceturtais pusaudzis tabakas izstrādājumus lieto regulāri? Laiks šos skaitļus mainīt un teikt smēķēšanai "NĒ!".