Sports un ceļošana kā patīkams emocionālās izlādes spēks

Klāt vasara, kad nosēdēt iekštelpās kļūst arvien grūtāk. Tāpēc ar idejām un padomiem, kā labāk pavadīt brīvo laiku, dalās kampaņas "Spēks pateikt NĒ!" vēstneši. Kampaņa aicina ikvienu meklēt savu spēku un pateikt "NĒ!" smēķēšanai un alkohola lietošanai.

Iegūsti enerģiju izkustoties

Jebkādas fiziskās aktivitātes atstāj pozitīvu iespaidu uz mūsu labsajūtu. Pat 15 minūšu gara pastaiga var palīdzēt uzlabot garastāvokli vai sakārtot domas. Snovbordists Toms Petrusevičs atzīst, ka vasara paver iespēju nokāpt no snovborda dēļa, nomainot to pret skeitbordu pilsētas ielās: "Man patīk aktīvi pavadīt laiku. Dēļu sporti ir sirdslieta, ar tiem nodarbojos vairākus gadus un arī ikdienā pārvietojos ar skeitborda dēli. Turklāt tas man palīdz attīstīt līdzsvaru un koordināciju, kas snovbordā ir īpaši svarīgi," stāsta Toms. Viņš citiem iesaka pavasarī arī pamēģināt noķert lidojuma sajūtu, kas rodas, lēkājot pa batutu. Šādā veidā var gūt prieku un enerģijas pieplūdumu atlikušajai dienai. Savukārt Toms ar šādām aktivitātēm meklē idejas jauniem trikiem, ko pēc tam izpildīt ar snovborda dēli. Tādējādi lēkāšana pa batutu viņam ne tikai sniedz enerģiju, bet arī palīdz attīstīt profesionālās spējas.

Arī pasākumu vadītājs Mārtiņš Kapzems šajā gadalaikā labprāt nododas sportiskām aktivitātēm: "Man visvairāk patīk izbaudīt dažādus sporta veidus – braukt ar divriteni, longbordu, motokrosa motociklu," stāsta Mārtiņš. Taču ir viens sporta veids, par kuru viņš runā īpaši aizrautīgi, – sērfošana. Viņaprāt, labāka veida, kā pavadīt brīvu dienu, nav. "Es jo īpaši izbaudu sestdienas, kad varu doties sērfot. No rīta agri piecelties, uzlādēt sevi ar veselīgu smūtiju, sagatavot visas līdzņemamās lietas un tad doties uz jūru. Grūti iedomāties ko labāku. It īpaši tad, ja diena vēl ir saulaina," par savu aizraušanos stāsta Mārtiņš. Taču noteikti nedrīkst aizmirst arī par ierastajām un visiem zināmajām aktivitātēm – riteņbraukšanu, skrituļslidošanu, skriešanu vai futbola spēlēšanu. Katrs no šiem sporta veidiem ir lieliska ideja brīvā laika pavadīšanai.

Baudi dabu un apceļo Latviju

Pieci.lv balss Karmena Stepanova un modes mākslinieks Kašers jeb Kaspars Blūms-Blūmanis iesaka nodoties relaksējošām izklaidēm un iepazīt vidi mums apkārt. Piemēram, Karmenai savā brīvajā laikā tīk pastaigas ar suņiem no dzīvnieku patversmes. Viņa arī labprāt bauda gastronomiskus piedzīvojumus gan mājās, gan ārpus tām, kas ir lielisks veids, kā pavadīt laiku ar draugiem. Karmena silti iesaka veltīt kaut vienu dienu savas pilsētas vai apkārtējās vides izzināšanai. Piemēram, kādā saulainā svētdienā kopā ar draugiem dodies iepazīt no jauna savu pilsētu. Kopīgi izstaigājiet vēl neizpētītus rajonus vai ielas, atrodiet dažādas arhitektūras pērles vai dodieties meklēt slēpņošanas jeb geocatching objektus. Piemēram, vai zināji, ka Rīgas Centrāltirgus ērti iekārtojies angāros, kas sākotnēji bija paredzēti cepelīnu būvniecībai? Ka Āgenskalna vecais televīzijas tornis patiesībā ir pielāgots naftas urbšanas tornis, kas atvests no Kaspijas jūras naftas atradņu platformām? Lūk, tieši šādus faktus iespējams atrast, papētot savas apkārtnes vēsturi.

Savukārt Kašers aicina doties tālāk un patiesi novērtēt un apskatīt Latviju: "Domāju, ka šis ir īstais laiks, lai dotos kādā ceļojumā tepat pa Latviju. Tieši tagad, kad viss apkārt turpina plaukt un ziedēt, ir vērts doties tuvāk dabai vai aizbraukt uz kādu skaistu Latvijas pilsētu vienas dienas ekskursijā. Piemēram, izstaigāt Jūrmalu, Kuldīgu, Cēsis vai Liepāju. Nekas nevar būt labāks kā mierīga pastaiga un jaunu vietu aplūkošana," iesaka Kašers.

Iespējas ir daudzas un dažādas, atliek tikai izvēlēties sev tīkamāko - pavadīt kvalitatīvi laiku ar draugiem vai izmēģināt savus spēkus kādā jaunā nodarbē. Iegūsti spēku pateikt "JĀ" jauniem atklājumiem un spēku pateikt "NĒ" kaitīgiem ieradumiem.