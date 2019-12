Cilvēkiem vairāk patīk dāvanas, kas nav perfekti iesaiņotas, liecina pētījums

Kad runa ir par dāvanu saiņošanu, cilvēki iedalās divās kategorijās – tie, kuri prot darīt brīnumu lietas ar saiņošanai piemēroto papīru, un tie, kuri ar šo darbiņu ir uz "jūs". Lai gan varētu šķist – jo skaistāk dāvana iepakota, jo vairāk tā saņēmējam patiks, "Journal of Consumer Psychology" veiktais pētījums norāda, ka realitāte ir gluži pretēja.

No dāvanu sniedzēja viedokļa šī ziņa var izraisīt divējādas sajūta – vai nu dusmas par to, ka pavadītas neskaitāmi daudzas reizes pārsaiņojot dāvanu, lai tā izskatītos kā no reklāmas, vai arī atvieglojumu, ka beidzot mocībām pienācis gals. Kā norādīts pētījuma aprakstā, ņemot vērā, ka dāvanas vienmēr tiek iesaiņotas, tā mērķis bija noskaidrot, kādas ir cilvēku gaidas par dāvanu saturu, apskatot to tikai no ārpuses.

Kāpēc tās dāvanas, kas iesaiņotas vecā avīzē un apsietas ar lentīti, nereti beigās izrādās pašas mīļākās? Protams, atbilde var slēpties arī tajā, ka cilvēks, kurš pasniedz konkrēto dāvanu, ir tev ārkārtīgi mīļš, taču eksperti tam ir raduši citu skaidrojumu, kas slēpjas cilvēku gaidās.

Tiek skaidrots, ka, ieraugot perfekti iesaiņotu dāvanu, cilvēkam pamazām ceļas arī ekspektācijas par to, kas atrodas "lācītim vēderā". Bieži vien tās uzkāpj pārāk augstu, tāpēc ir teju neiespējami pēcāk tās sasniegt. Savukārt, ja dāvana iesaiņota ļoti vienkārši, ārkārtīgi neuztraucoties par noformējumu, saņēmēja par dāvanas saturu kritīsies, kā rezultātā pasniegtais patiks vairāk. No tā iespējams secināt, ka ir lielāka iespēja, ka cilvēkam patiks tas sveiciens zem eglītes, kas ietīts ļoti piezemētā veidā – taču nevis iepakojuma dēļ, bet gan tāpēc, ka dāvana patiesi tiks novērtēta.

Kā raksta "Real Simple", pētījumā skaidrots – lielāku vilšanos perfekti iesaiņota dāvana rada tad, ja to pasniedzis kāds tuvs cilvēks. Ja izcili iesaiņotu dāvanu klēpī ieliek paziņa, tas saņēmējam dod ieskatu tajā, kā viņš uztver savstarpējās attiecības un cik augstu tās vērtē, savukārt, ja šādu dāvanu pasniedz draugs, noformējums jau veido priekšstatu par to, kas būs iekšpusē.

Protams, ja katrus Ziemassvētkus iejūties ķirurga lomā un dāvanas saiņot ar vislielāko iespējamo precizitāti ir tavā stilā, tas noteikti nav jāpārtrauc tikai šī iemesla dēļ. Taču nav arī ārkārtīgi jāpārdzīvo, ja nu tomēr viss neizdodas pilnībā perfekti. Kā interesanti saiņot Ziemassvētku dāvanas, uzzini šajā rakstā.