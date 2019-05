Jēgpilna tehnoloģiju lietošana skolā veicina vēlmi mācīties

Ivo Rode, Cēsu Jaunās skolas skolotājs: "Saprotu arī daudzu skolotāju iebildumus pret tehnoloģijām, bet ziniet, ka šis vilciens nav apturams. Tas jau sen brauc uz priekšu neapturamā ātrumā, tāpēc jautājums ir tikai par to, kā mēs katrs savā vagonā uzvedīsimies – vai apjuksim apjomīgajā digitālajā saturā, vai saturu tikai patērēsim jeb pratīsim to arī veidot, tajā labi orientēties un zināsim, kā to jēgpilni pielietot."