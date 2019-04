Kā mobilais internets ietekmē pārvietošanos pilsētvidē?

CARGURU lietotāji var iznomāt automašīnu uz desmit minūtēm vai desmit stundām, un cena tiek noteikta tikai pēc automašīnas izmantošanas ilguma. Viss pārējais – degviela, autostāvvieta, apdrošināšana, apkope – ir iekļauts cenā.

"Pirmkārt, automašīnu koplietošana nozīmē mazāk automobiļu uz ielām un tādējādi mazāk kaitīgo izmešu, kas nonāk pilsētas gaisā," skaidro Vladimirs Reskājs. "Otrkārt, visi mūsu automobiļi ir hibrīdi, kas nozīmē, ka tiek sadedzināts mazāk fosilās degvielas."

Šobrīd Rīgā pieejami aptuveni 100 automobiļi, un CARGURU pārvalda šo transportlīdzekļu parku ar "Tele2" IoT risinājumu palīdzību.

Svarīga ir tīkla kvalitāte

"Mūsu darbība un pakalpojuma kvalitāte ir atkarīga no stabila un nepārtraukta pieslēguma mobilajam tīklam," saka Vladimirs. "Ja mēs zaudējam savienojumu vai tas nav pietiekami spēcīgs, lietotājiem būs problēmas. Vai varat iedomāties: aplikācijā sameklējat automašīnu, atrodat to, bet tad, kad līdz tai nonākat, nespējat to atvērt?! Tādējādi iespējami labākais pieslēgums tīklam mūsu biznesam ir ļoti nozīmīgs."

Pieslēguma kvalitāte nav svarīga tikai klientiem, lai viņi spētu izmantot automašīnu koplietošanas pakalpojumu. Tā sniedz arī svarīgu informāciju, tostarp par automašīnu atrašanās vietām, ātrumu, attālumu, degvielas patēriņu, ļauj prognozēt nepieciešamās apkopes. Šie dati raksturo, kas notiek un ko nepieciešams paveikt, lai CARGURU laicīgi reaģētu un novērstu potenciālās problēmas.