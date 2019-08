Latvijas labākie SUP airētāji izcilus rezultātus sasniedz ar Rīgas ostā ražotiem dēļiem

Šogad, uzsākot jaunu tradīciju, Ostas svētku laikā no 16. līdz 17. augustam Rīgas brīvostas pārvalde ielūdz rīdziniekus un pilsētas svētku viesus uz pirmo SUP festivālu. Festivāla notikumu ietvaros būs iespēja sekot arī Latvijas čempionāta posmam SUP sprintā, kur piedalīsies Latvijas labākie SUP sportisti, kas startē un sasniedz izcilus rezultātus ar Rīgas ostā ražotiem SUP dēļiem.

Uzņēmums "Prestol" atrodas Rīgas ostā - jahtkluba "Auda" teritorijā, un tā pamatdarbība ir kanoe smailīšu un SUP dēļu ražošana, izmantojot modernās oglekļa šķiedras tehnoloģijas. Stāsta uzņēmuma "Prestol" īpašnieks, Oto Dzenis: "Prestol" ir vairāku Latvijas airēšanas sporta entuziastu un speciālistu izveidots uzņēmums, kas uzsāka darbu Rīgas ostas teritorijā 2010. gadā. Pēc tam ražojām vairākās citās vietās Latvijā, taču atgriezāmies šeit - ostā. Mums kā laivu ražotājam būtiska ir piekļuve ūdenim un jahtkluba infrastruktūra. Lai uzprojektētu un izstrādātu konkurētspējīgu laivas modeli, ir nepieciešama pastāvīga eksperimentēšana un laivas testēšana, un ostas teritorijā mums ir vajadzīgie apstākļi."

Vairāki uzņēmumā "Prestol" ražoto kanoe smailīšu modeļi ir sertificēti dalībai pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs, kas liecina par augstākajiem kvalitātes standartiem. Bez "Prestol" pasaulē vēl ir tikai četri ražotāji, kuru laivas atbilst šiem standartiem - Portugāles "Nelo", Polijas "Plasex" un Slovākijas "Vajda", kā arī Vācijas valsts rūpnīca "FES", kura ražo aprīkojumu tikai saviem sportistiem. 2015. gadā tika saņemts sertifikāts dalībai Rio olimpiskajās spēlēs. Turpina Oto Dzenis: "Sertifikātam neapšaubāmi ir liela nozīme mūsu uzņēmuma atpazīstamības vairošanā un pārdošanas veicināšanā, bet esam sapratuši, ka panākt elites sportistu startēšanu olimpiskajās spēlēs ar mūsu laivām ir pārāk dārgi un sarežģīti. Tādēļ pašreiz vairāk orientējamies uz junioru un jauniešu sporta atbalstīšanu, lai iepazīstinātu ar mūsu laivām jaunos talantus. Ceram, ka nākotnē kāds no viņiem startēs arī olimpiādē ar mūsu ražoto laivu." Savukārt "Prestol" ražotajam SUP dēlim vēl arvien pieder pasaules rekords SUP sprintā, kurš tika uzstādīts 2017. gadā Dānijā.

90% no uzņēmumā saražotajām laivām un SUP dēļiem tiek pārdoti ārpus Latvijas. "SUP dēļus sākotnēji pārdevām zem sava zīmola "Prestol", bet kopš 2019. gada marta ražojam un pārdodam sporta dēļus Eiropas tirgū ar amerikāņu zīmolu "425 Pro", kas ir trešais populārākais SUP dēļu zīmols pasaulē. Ar "Prestol" ražotajiem dēļiem startē arī labākie Latvijas SUP airētāji Arvis Iļjins un Jūlija Mihailova.