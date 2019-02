Līdz šim stiprinātā sadarbība ar Baltkrievijas dzelzceļu 2018.gadā vainagojusies panākumiem

Iepriekšējos gados stiprinātā VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) un Baltkrievijas dzelzceļa sadarbība uzrādījusi īpaši labus rezultātus – pieauguši gan kravu, gan pasažieru pārvadājumu apjomi, kā arī veiksmīgs bijis 2018.gadā ieviestais kravas ekspresvilciens. Šī tendence ir saglabājama arī šajā un turpmākajos gados, ikgadējā sanāksmē Rīgā, 14.-15.februārī vienojās LDz un Baltkrievijas dzelzceļa vadība.

Tikšanās laikā pārrunāti 2018.gada rezultāti kravu un pasažieru pārvadājumu jomā, kravas ekspresvilciena Minska-Rīga darbības rezultāti, kā arī iespējamie turpmākās sadarbības projekti, kā arī katras puses mājasdarbi, lai sadarbība starp abiem uzņēmumiem vēl vairāk uzlabotos un ieguvēji būtu klienti.

"Labo rezultātu pamatā ir gan Latvijā esošo, gan arī Minskas pārstāvniecībā strādājošo LDz darbinieku ieguldītais apjomīgais darbs. Pie sasniegtā rezultāta neapstāsimies un mazinot abpusēji apzinātos šķēršļus, pārvadāto kravu apjoms starp Latviju un Baltkrieviju tikai pieaugs. Viens no veiksmīgākajiem projektiem ir ekspresvilciens Minska-Rīga. Lai gan tas kursē tikai gadu, jau patlaban ir redzams, ka klienti novērtē šī pakalpojuma izdevīgumu un kvalitāti," pauž LDz prezidents Edvīns Bērziņš.

Vienlaikus Baltkrievijas dzelzceļa vadītājs Vladimirs Morozovs uzsver: "Mums ar LDz ir ļoti laba savstarpējā sadarbība un sapratne par visiem galvenajiem jautājumiem. Mēs kopīgi un koordinēti strādājam pie tā, lai uzlabotu un padarītu efektīvākus sniegtos pakalpojumus, tostarp, samazinot izmaksas, uzlabojot kvalitāti vai digitalizējot tos, kā arī piedāvājot pievilcīgus tarifus."

Pagājušajā gadā satiksmē ar Baltkrieviju kravu īpatsvars pa LDz infrastruktūru pieaudzis no 19,3% 2017.gadā uz 27,1% 2018.gadā, sasniedzot 12,56 miljonus tonnu, kas ir par 57,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Kopējais kravu apjoms satiksmē Baltkrievija - Latvija bija 30,1 miljons tonnu Ieskaitot tranzīta kravu pārvadājumus no Krievijas, Kazahstānas, Ukrainas), kas ir par 29,2% vairāk nekā 2017.gadā. Konteineru pārvadājumos 2018. gadā pārvadātas 5755 TEU vienības, kas ir par 3% vairāk nekā pērn šajā pašā periodā (5591 TEU).

Kā ļoti veiksmīgu projektu LDz un Baltkrievijas dzelzceļa vadība izcēla kravas ekspresvilcienu starp Rīgu un Minsku. Virzienā Minska-Rīga kopš 2018.februāra nosūtīti gandrīz 200 vilcieni, bet virzienā Rīga - Minska 439 vilcieni. Abas puses bija vienisprātis, ka ilgtermiņa mērķis būs nodrošināt regulāru kravas plūsmu šajā maršrutā, un paredzams, ka tā potenciāls nākotnē pieaugs līdz ar Ķīnas industriālā parka "Lielais akmens" attīstību.

Viens no risinājumiem, kā palielināt kravu plūsmas apjomu, ir dzelzceļa tīkla elektrifikācija. LDz prezidents Baltkrievijas kolēģus informēja par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta īstenošanas progresu. Projekta īstenošanas pirmais posms paredz elektrificēt Daugavpils-Krustpils un Rēzeknes-Krustpils-Rīgas virzienu. Informējot par LDz plāniem, E.Bērziņš uzsvēra, ka elektrifikācija veicinās kravu pārvadājumu apjomu palielināšanu un efektīvas transporta un loģistikas ķēdes izveidošanu starp Ķīnu, Baltkrieviju, Latviju un Skandināvijas valstīm. Ņemot vērā, ka Baltkrievijai jau ir pieredze elektrifikācijas projektu īstenošanā, LDz prezidents aicināja Baltkrievijas dzelzceļu dalīties savā pieredzē.

Pārrunājot iesaistīšanos projektā "Lielais akmens", panākta vienošanās turpināt sadarbību ar kravu īpašniekiem un stividorkompānijām, lai saglabātu esošo kravu pārvadājumu apjomu, papildus apjomu piesaistīšanu satiksmē Baltkrievijā – Latvija, kā arī tranzītā pa to teritorijām, tostarp kravu pārvadājumos no Ķīnas. Saistībā ar šo projektu svarīgs solis bija LDz meitassabiedrības SIA "LDz Loģistika" 2018.gada 1.oktobrī parakstītais sadarbības līgums ar "China Merchants CHN BLR Kommerčeskaja i Logističeskaja Kompanija", kas ir vadošo Ķīnas investoru pārstāvniecība industriālajā parkā "Lielais akmens". Šis līgums paredz sadarbību kravu pārvadājumu organizēšanā Latvijas virzienā, tostarp no Ķīnas, nodrošinot konkurētspējīgu ātrumu un kvalitāti.

Atzinīgi novērtēta sadarbība pasažieru pārvadājumu organizēšanā - 2018.gadā maršrutā Baltkrievija-Latvija-Baltkrievija pārvadāts 17 561 pasažieris, kas ir par 15,3 vairāk nekā gadu iepriekš. LDz tikšanās laikā pauda gatavību sniegt atbalstu saistībā ar šogad Minskā paredzētajām Eiropas II sporta spēlēm un 2021.gadā paredzēto Pasaules hokeja čempionātu Minskā un Rīgā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot papildu speciālo pasažieru vilcienu caurlaišanu un tehnisko apkalpošanu.

Minskā kopš 2017.gada sākuma darbojas LDz pastāvīgā pārstāvniecība. Pārstāvniecības galvenais uzdevums ir veicināt biznesa attiecību attīstīšanu ar Baltkrievijas uzņēmumiem un organizācijām, apkopot nepieciešamo informāciju par LDz interesējošiem segmentiem Baltkrievijas tirgū un veicināt kravu piesaisti Latvijas tranzīta nozarei. Vienlaikus pārstāvniecības mērķis ir sadarbībā ar Baltkrievijas loģistikas nozares uzņēmumiem aktīvi iesaistīties globālajās loģistikas ķēdēs, tostarp pārvadājumu koridoros no Ķīnas, Turcijas un Dienvidāzijas.