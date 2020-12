Jaunā bukletā apkopota noderīga informācija plaušu vēža slimniekiem

Sadarbojoties Plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrībai, onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai "Dzīvības koks" un onkologiem-ķīmijterapeitiem, izstrādāts praktisks buklets plaušu vēža pacientiem un viņu tuviniekiem "Plaušu vēzis. Informatīvs buklets pacientiem". Buklets bez maksas būs pieejams slimnīcu onkoloģijas nodaļās, kā arī elektroniski ikviens to varēs lejupielādēt un lasīt mājaslapā www.dzivibaskoks.lv.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Plaušu vēzis ir viens no viltīgākajiem un sarežģītākajiem vēža veidiem. Tā diagnostika un ārstēšana ir viena no grūtākajām onkoloģijas nozarē. Latvijā ik gadu ar plaušu vēzi saslimst līdz pat 1200 cilvēkiem un no plaušu vēža mirst apmēram 1000 cilvēku. Viens no augstās mirstības galvenajiem iemesliem ir vēlīnā plaušu vēža atklāšana, jo gandrīz divas trešdaļas plaušu vēža slimnieku tiek diagnosticēti vēlīnā stadijā, kad izārstēšanās iespējas ir būtiski samazinājušās.

Tāpēc plaušu vēža pacientiem, uzzinot savu diagnozi, pēc sākotnējā šoka pārvarēšanas vienmēr ir ļoti daudz jautājumi. Protams, uz visiem pacientu jautājumiem vienmēr cenšas atbildēt ārstējošie ārsti, bet šis buklets palīdzēs atslogot ārstu ikdienas darbu un dos iespēju pašiem pacientiem viegli uztveramā formā pamatjautājumus par plaušu vēži izzināt pašiem. Bukletā ir daudz uzskatāmās vizuālās informācijas, tajā ir izklāstīta plaušu uzbūve, plaušu vēža veidošanās un stadijas, vēža diagnostika, aprakstīts ārstēšanās process un vēža terapijas veidi, kā arī iespējamās blaknes.

Bukletā sniegtā informācija ikvienam plaušu vēža slimniekam dos lielāku skaidrību gan par pašu slimību, gan arī sniegs precīzu informāciju un dziļāku izpratni pacientiem un viņu tuviniekiem par to, ko darīt dažādās vēža situācijās un ārstēšanās procesā.

Abām organizācijām, kas iesaistījās bukleta tapšanā, gan Plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrībai, gan onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībai "Dzīvības koks", ir uzkrāta liela pieredze par to, kādas tieši informācijas līdz šim visvairāk pietrūka plaušu vēža pacientiem un viņu tuviniekiem, kā arī kādā tieši formā to būtu vispareizāk pasniegt. Savukārt onkologi-ķīmijterapeiti, tostarp bukleta veidotāja, rezidente onkoloģijā-ķīmijterapijā Jeļizaveta Pavlova, nodrošināja to, lai tajā sniegtā informācija būtu precīza un saskaņā ar jaunākajām nozares zinātniskajām atziņām.

Plaušu vēzis ir ļaundabīgu audzēju grupa, kas attīstās no plaušu un bronhu šūnām un ir Nr.1. "slepkava" onkoloģisko slimību vidū. Plaušu vēža rašanās šūnu līmenī nav pilnīgi izprasta, un tā savlaicīgu diagnostiku apgrūtina fakts, ka slimniekiem nav ne specifisku sūdzību, ne konkrētu pazīmju, kamēr vēzis nav jau attīstījies un sasniedzis vēlāku stadiju. Tāpēc tieši plaušu vēža atklāšanai kritiski svarīga ir savlaicīga diagnostika, valsts profilaktiskās programmas, inovatīvo zāļu pieejamība un personalizētās medicīnas attīstīšana.