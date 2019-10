Cetānskaitlis – vai vienīgais parametrs, kas nosaka degvielas kvalitāti?

Pēdējā laikā medijos un sabiedrībā ir izskanējis viedoklis par to, ka degvielai ir nozīmīgi tikai daži vai pat viens vienīgs rādītājs. Dīzeļdegvielas gadījumā daudz uzmanības pievērsts cetānskaitlim. Kā ir īstenībā?

Degvielas kvalitāti nenosaka viens rādītājs, bet gan parametru kopa, kas kontrolē, lai degviela būtu sabalansēta visos nepieciešamajos raksturlielumos, sniedzot gan efektīvāko automašīnas dzinējam, gan rūpējoties par ietekmi uz vidi.

Latvija ir viena no retajām ES valstīm, kas izvēlējusies kā obligātus noteikt tikai minimālos degvielas kvalitātes standartus. Augstāku degvielas standartu ieviešana ir katra tirgotāja brīva izvēle un līdz ar to - katrs autovadītājs pats ir atbildīgs par to, lai auto uzpildītu degvielu tur, kur tā ir ne tikai draudzīga dabai, bet arī droša dzinējam un degvielas padeves sistēmai.

Circle K tīklā tiek izmantota tikai Eiropas standartiem atbilstošu degviela – EN590 dīzeļdegviela un EN228 benzīns –, kas ir tikpat augstā kvalitātē tīkla stacijās visā Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā – Zviedrijā, Dānijā un Norvēģijā.

"Auto ražotāji rēķinās, ka automāšinās tiks izmantota degviela, kas atbilst precīzai vērtību amplitūdai visos ES kvalitātes standartu noteiktajos parametros. Nevienu parametru nedrīkst skatīt atsevišķi bez konteksta un tā vērtības izmaiņu ietekmi uz citiem parametriem," skaidro Circle K degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs.

Ne katram autovadītājam draugu un paziņu lokā ir ķīmijas inženieris, kas pastāstīs, ka, ievērojami paaugstinot vai pazeminot vienu degvielas kvalitātes rādītāju, var tikt ietekmēti citi parametri, par kuru ietekmi sabiedrībā tiek mazāk diskutēts. Piemēram, ievērojami paaugstinoties cetānskaitlim dīzeļdegvielā, pazemināsies eļļošanas spēja, kas ir tikpat svarīga dzinēja darbībai. Pazemināti blīvuma rādītāji vājinās motora jaudu un audzēs degvielas patēriņu, bet paaugstināti – palielinās izmešu daudzumu. Šos piemērus varētu turpināt.

"Jāsaprot, ka ES standartiem atbilstošā degvielā ikviena parametra svārstības ir iespējamas, bet tās ir minimālas, lai saglabātu kopējo sabalansētību. Katrā degvielas partijā parametru rādītāji var nedaudz atšķirties, tomēr tie vienmēr atbildīs noteiktajām ES standartu prasību amplitūdai, kas nosaka kopējo degvielas kvalitāti un ko apstiprina neatkarīgas institūcijas veikta sertifikācija," uzsver Gatis Titovs.

Degvielas kvalitāti - būtiskāk par nelielām svārstībām atsvišķos tās parametros - ietekmē nepareiza tās uzglabāšana un transportēšana, kas var radīt netīrumu un citu mikroorganismu klātbūtni, kā arī ūdens kondensāta rašanos.

